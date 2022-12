Brasilianische Fußball-Ikone Pelé im Alter von 82 Jahren gestorben

Die brasilianische Fußball-Ikone Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Bereits Ende November war er in ein Krankenhaus in São Paulo eingeliefert worden, er litt seit 2021 an Darmkrebs.

© IMAGO/SVEN SIMON

Die Fußballwelt trauert, nachdem bestätigt wurde, dass die brasilianische Legende Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Pelé war Ende November in das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo eingeliefert worden, wo er weiter gegen Darmkrebs kämpfte. Anfang Dezember hatten die Ärzte bekannt gegeben, dass die Krankheit fortschreitet, was zu großen Befürchtungen hinsichtlich des Zustands des dreimaligen Weltmeisters führte. Am Donnerstag wurde bestätigt, dass die Fußball-Ikone verstorben ist. Pelé hinterlässt seine dritte Ehefrau Marcia Aoki und sieben Kinder. Als erfolgreicher Torjäger während seiner aktiven Zeit wird Pelé von vielen als einer der besten Fußballer – wenn nicht sogar als der beste – aller Zeiten angesehen. Meinung Argentiniens "zu weiße" Fußballmannschaft im Fadenkreuz der woken Kämpfer der Gerechtigkeit In seiner brasilianischen Heimat wurde er verehrt, seit er im Alter von nur 17 Jahren bei der WM 1958 in Schweden die erste seiner drei Weltmeisterschaften gewann. Bei der Weltmeisterschaft 1962 in Chile, bei der er verletzungsbedingt einen Großteil des Turniers verpassen musste, konnte Pelé mit Brasilien an diesen Erfolg anknüpfen. Mit dem überragenden brasilianischen Team, das 1970 in Mexiko den Titel holte, wurde Pelé erneut Weltmeister. Pelé verbrachte den größten Teil seiner Vereinskarriere bei Santos in Brasilien und debütierte 1956 als 15-Jähriger für den Verein aus der Küstenstadt im Bundesstaat São Paulo. Er verließ den Verein im Jahr 1974 als sechsmaliger brasilianischer Meister, zweimaliger Gewinner der Copa Libertadores und dreimaliger Weltmeister. Der für seine Torjägerqualitäten bekannte Pelé trat 1971 aus der brasilianischen Nationalmannschaft zurück, nachdem er in 92 Spielen 77 Tore erzielt hatte. Pelé beendete seine Vereinskarriere 1977 bei New York Cosmos. Nach seiner aktiven Zeit wurde Pelé 1992 zum UN-Botschafter für Ökologie und Umwelt und 1994 zum UN-Goodwill-Botschafter ernannt. Mehr zum Thema - Fußballlegende Diego Armando Maradona gestorben

