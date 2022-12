"Nur Provokationen": Erdoğan über die Rolle des Westens im Ukraine-Krieg

Der Westen habe nicht versucht, eine Lösung für den Konflikt in der Ukraine zu finden, sondern nur provoziert, bemängelte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag. Aufgrund dieser Untätigkeit habe Ankara die Vermittlung selbst vorangetrieben.

Quelle: www.globallookpress.com © Keystone Press Agency

Der türkische Staatschef behauptet, sein Land sei das einzige, das versuche, im Konflikt zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. In einer Rede am Sonntag lobte Erdoğan die Rolle der Türkei bei der Sicherung eines Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine und behauptete, dass die westlichen Staaten keine konkreten diplomatischen Bemühungen zur Lösung des Konflikts unternommen hätten. "Leider hat der Westen nur provoziert und sich nicht um eine Vermittlung im Ukraine-Russland-Krieg bemüht", sagte er bei einer Jugendveranstaltung. Daher habe sein Land diese Vermittlerrolle im Jahr 2022 übernommen, werde die diplomatischen Bemühungen im kommenden Jahr fortsetzen und dabei auf dem Erfolg des Korridors im Schwarzen Meer aufbauen, der im Rahmen eines Getreideabkommens im Sommer geschaffen worden sei. Erdoğan schießt gegen NATO: "Irrationale Russland-Politik" und "Finanzierung von Terrorismus" Das Abkommen wurde als Möglichkeit betrachtet, arme Länder mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Erdoğan bestätigte jedoch die seit langem bestehenden Bedenken Russlands, dass etwa 44 Prozent des aus der Ukraine exportierten Getreides stattdessen nach Europa gingen. Laut Erdoğan gingen 16 Prozent an die Türkei und 14 weitere Prozent in afrikanische Länder. Weiter äußerte der türkische Präsident seine Hoffnung, dass Düngemittelausfuhren und weitere Interessen Moskaus durch "intensivere Verhandlungen im kommenden Jahr" berücksichtigt werden könnten. Ende Oktober hatte Russland seine Teilnahme an dem Getreideabkommen kurzzeitig ausgesetzt, nachdem Moskau Kiew beschuldigt hatte, einen Terroranschlag auf die Krim-Brücke verübt und Drohnenangriffe auf Schiffe geflogen zu haben, die die sichere Durchfahrt von Gütern gewährleisten sollten. Moskau kehrte schließlich zu dem Abkommen zurück, nachdem es von Kiew nicht näher genannte "schriftliche Sicherheitsgarantien" erhalten hatte. Ankara nahm zu Kriegsbeginn eine neutrale Haltung ein und beteiligte sich nicht an Sanktionen gegen Russland. Gleichzeitig setzte die Türkei ihre militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine fort und verkaufte unter anderem mehrere Bayraktar-Drohnen an Kiew. Mehr zum Thema - Erdoğan: Türkei soll möglichst schnell zu einem globalen Zentrum für Gaspreis-Bildung werden

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.