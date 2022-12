Peking: USA sind eine "direkte Bedrohung" für die Welt

Nach der Bewilligung des US-Verteidigungshaushalts für das Haushaltsjahr 2023 erklärte das chinesische Verteidigungsministerium, die USA erhöhten ihre Militärausgaben, um ihre globale Herrschaft zu bewahren. Dabei würden sie die internationale Ordnung bedrohen.

Quelle: AP © Heng Sinith / AP

Washington bausche die "Bedrohung durch China" absichtlich als Vorwand auf, um seine Militärausgaben zu erhöhen und so seine globale Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, erklärte das chinesische Verteidigungsministerium am Samstag, nachdem Präsident Joe Biden das US-Verteidigungsgesetz für 2023 unterzeichnet hatte. "Die Fakten haben mehr als einmal bewiesen, dass die USA eine direkte Bedrohung für die internationale Ordnung darstellen und die Schuld an regionalen Unruhen tragen", sagte der Sprecher des Ministeriums, Oberst Tan Kefei. USA sollen einseitiges Tyrannisieren beenden – Chinas Außenminister warnt USA vor "roten Linien" In der Erklärung heißt es weiter, die USA hätten in Verfolgung ihrer eigenen Interessen mehrfach "entweder Kriege gegen andere Länder geführt oder Konflikte ausgelöst, die zu massiven Opfern und zur Vertreibung unschuldiger Zivilisten führten". Der 858 Milliarden Dollar schwere US-Militärhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 bewilligt 10 Milliarden Dollar an Sicherheitsunterstützung und eine beschleunigte Waffenbeschaffung für Taiwan. Damit stelle dieser Haushalt eine weitere Provokation dar, die "den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft gefährden und das Risiko einer militärischen Konfrontation zwischen China und den USA erhöhen." Die chinesische Volksbefreiungsarmee erklärte außerdem, dass sie "die nationale Wiedervereinigung und die territoriale Integrität des Landes entschlossen schützen" werde. Gleichzeitig warnte sie, dass Washington keine andere Wahl habe, als "Chinas Kerninteressen und wichtige Anliegen zu respektieren". Meinung Schleichender Einsatz der NATO in der Ukraine – oder: Russland ist nicht Nordvietnam Die Insel Taiwan ist seit dem Jahr 1949 selbstverwaltet, hat aber nie offiziell ihre Unabhängigkeit von Peking erklärt, da China sie als Teil seines Territoriums betrachtet. Die Spannungen zwischen Peking und Taipeh sind seit dem Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi im August hoch. Washington müsse seinen "alten Trick der einseitigen Einschüchterung", gegenüber Peking aufgeben, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi Anfang der Woche in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken. "Das hat in der Vergangenheit mit China nicht funktioniert und wird auch in Zukunft nicht funktionieren." Mehr zum Thema – Die militärisch-strategische Dynamik des neuen Kalten Krieges im asiatisch-pazifischen Raum

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.