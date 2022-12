Chinas Außenamt: USA müssen aufhören, NATO für Aufrechterhaltung ihrer Hegemonie einzusetzen

Peking ruft die USA dazu auf, ihre Politik aufzugeben, die darauf abzielt, mithilfe der NATO ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten und die Welt zu destabilisieren. Dies erklärte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Mittwoch.

Quelle: Sputnik

Peking fordere Washington und die NATO dazu auf, sich auf der internationalen Bühne keine imaginären Feinde zu erschaffen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, bei einem Briefing. Damit reagierte sie auf die Frage nach einer Erklärung der US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, dass China und Russland versuchen würden, das Bündnis zu spalten. China habe sich immer dafür eingesetzt, Frieden und Stabilität auf der ganzen Welt zu fördern, betonte Mao Ning. Die USA müssen ihr zufolge damit aufhören, unbegründete Anschuldigungen zu erheben und China zu verleumden. Und weiter: "Die relevanten Parteien müssen aufhören, Konfrontation zu predigen, sich imaginäre Feinde zu schaffen, sie müssen aufhören, die NATO als Instrument zu benutzen, um die Hegemonie aufrechtzuerhalten und die Welt zu destabilisieren." Außerdem wies Mao Ning darauf hin, dass die Vereinigten Staaten ihre Mentalität des Kalten Krieges und die Politik der Blockkonfrontation aufgeben und stattdessen mehr tun müssten, um globalen Frieden und Stabilität zu fördern. Die Financial Times berichtete am Dienstag, Washington sei laut Julianne Smith darüber besorgt, dass Moskau und Peking angeblich immer öfter Tools von Strategien austauschen würden, mit dem Ziel, die Einheit der NATO zu untergraben. Die Zeitung zitierte die US-Botschafterin bei dem Bündnis: "Es besteht kein Zweifel, dass China und Russland daran arbeiten, die transatlantischen Partner zu spalten." Moskau und Peking hatten zuvor erklärt, sie seien bereit, sich gemeinsam dem zunehmenden Druck von außen zu widersetzen, da beide Staaten gegenseitig am Wohlstand interessiert seien. Peking: Medwedew übergibt persönliche Botschaft von Putin an Xi Jinping Russlands Außenminister Sergei Lawrow betonte in einem Auftritt Anfang Dezember, die NATO versuche, die Spannungen in der Region um das Südchinesische Meer zu eskalieren. Dies schafft ihm zufolge Risiken für die Sicherheit Russlands, weshalb Moskau eine militärische Zusammenarbeit mit Peking aufbaue. Mehr zum Thema - Putin: "Die ganze Welt ist im Wandel – zum Besseren"

