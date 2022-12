Musk bestätigt Rücktrittspläne und sucht neuen Twitter-Chef

Am Sonntag haben sich Millionen Menschen in einer Umfrage auf Twitter für Musks Rücktritt als Twitter-CEO ausgesprochen. Nun bestätigt der Unternehmer seine Pläne, das Amt niederzulegen. Es gebe aber keine geeigneten Kandidaten für die Nachfolge, so der Unternehmer.

Quelle: AFP

Am Dienstag hat Twitter-Chef Elon Musk angekündigt, er werde sein Amt niederlegen. Stattdessen wolle der Milliardär in anderen Abteilungen des Unternehmens arbeiten. Bisher gebe es aber keine Kandidaten für den Posten. Musk zufolge wolle niemand, der Twitter tatsächlich erhalten könnte, die Aufgabe übernehmen. "Ich werde als Generaldirektor zurücktreten, sobald ich jemand verrückt genug für die Arbeit finde. Danach werde ich einfach die Abteilungen Software und Services führen." Zuvor hatte Musk bereits zugegeben, er habe sich mit Twitter zu viel vorgenommen. Am vergangenen Sonntag leitete der Unternehmer eine Umfrage auf Twitter ein, in der die Nutzer gefragt wurden, ob Musk den Posten des Generaldirektors verlassen soll. Etwa 17,5 Millionen Menschen beteiligten sich an der Umfrage und 57,5 Prozent davon stimmten für Musks Rücktritt. Rücktritt von Musk als Twitter-Chef – Gerüchte um Trump-Schwiegersohn als Nachfolger Ende Oktober hatte Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft. Kurz danach entließ er mehrere Mitglieder des Top-Managements, darunter den Generaldirektor Parag Agrawal und den Finanzvorstand Ned Segal. Außerdem löste Musk den Twitter-Aufsichtsrat auf und wurde somit zum alleinigen Leiter des Unternehmens. Als Twitter-Chef traf er mehrere umstrittene Maßnahmen wie etwa einen massenhaften Personalabbau, die Einführung kostenpflichtiger Abonnements sowie die Sperrung beziehungsweise Wiederherstellung von Twitter-Accounts prominenter Journalisten und Politiker. Mehr zum Thema - Donald Trump kündigt Initiative für Meinungsfreiheit an

