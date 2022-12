Argentinien ist Weltmeister! Messi-Gala gegen Frankreich im Jahrhundertspiel

In einem Nerven raubenden Finale mitsamt Verlängerung und Elfmeterschießen setzte sich Argentinien gegen Frankreich mit 4:2 durch. Nach 90 Minuten hatte es 2:2, und nach der Verlängerung 3:3 gestanden. 3 Tore von Mbappé waren am Ende für Frankreich zu wenig.

Was für ein Drama. Fast bis zur 80. Minute trumpfte beim WM-Finale in Katar nur eine Mannschaft auf: Argentinien um Superstar Messi – der sein letztes Spiel für die Albiceleste bestritt. Er sorgte in der 23. Minute per Foul-Elfmeter für das 1:0 und leitete in Minute 36 mit das 2:0 für die Südamerikaner ein. Frankreich fand im ersten Durchgang hingegen nicht statt. Anzahl der Torschüsse: null.

Ähnlich ging es im zweiten Durchgang lange weiter, Argentinien dominant, Frankreich schwach. Bis zur 79. Minute: Kolo Muani sprintet über halblinks in den Strafraum. Argentiniens Verteidiger Otamendi hält die Hand oben und trifft den Frankfurter auch noch am Oberschenkel. Es gibt Elfmeter! Den versenkt Mbappé gekonnt.

Keine zwei Minuten später. Bayern-Star Coman erobert sich auf der rechten Seite gegen Messi den Ball. Rabiot spielt das Leder in den Strafraum, wo es Mbappé per Kopf vor den Strafraum an Thuram weitergibt. Der Gladbacher spielt zurück zu dem Pariser – und der haut den Ball volley ins lange Eck! 2:2.

Das Drama geht in die Verlängerung: Messi setzt seine Gala fort und bringt in der 109. Minute Argentinien wieder in Führung – ehe es in der 118. Minute noch einmal Elfmeter für Frankreich gibt: Mbappé setzt den Ball scharf ins linke Eck, Argentiniens Torwart Martínez ohne Chance.

Elfmeterschießen: Messi trifft, Mbappé trifft. Dann hält Martínez gegen Coman in seinem rechten Eck. Das hat gereicht, denn Montiel verwandelt kurze Zeit später zum 4:2 (3:3, 2:2) und damit zum 3. WM-Titel für Argentinien!

