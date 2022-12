"Frieden und Freundschaft mit Russland!" – Kundgebung gegen NATO und Nazismus in Athen

In Athen wurde in der Nähe des Denkmals für den sowjetischen Soldaten eine Kundgebung gegen die NATO und den Nazismus in der Ukraine abgehalten. Die Teilnehmer forderten die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und den Verzicht auf die Beteiligung am Krieg.

Quelle: Sputnik © Stringer

In der griechischen Hauptstadt Athen hat eine Kundgebung gegen die NATO und den Nazismus in der Ukraine neben dem Denkmal für den sowjetischen Soldaten stattgefunden. An der Veranstaltung nahmen rund 50 Personen teil, allesamt Vertreter der Bewegung "Weltweite Antiimperialistische Plattform". Der Vertreter der Organisatoren, Triantafyllos Meimaris, erklärte diesbezüglich, dass ähnliche Aktionen heute in 20 Ländern auf der ganzen Welt und in 30 Städten abgehalten worden seien. Weiter hieß es: "Heute findet in Belgrad ein Forum der Antiimperialistischen Plattform statt. Mehr als 20 linke und kommunistische Parteien aus Europa, Lateinamerika und Asien haben sich dieser angeschlossen." Die Teilnehmer der Veranstaltung trugen Plakate mit den folgenden Aufschriften: "Von Griechenland an ukrainische Nazis geschickte Geschosse töten Zivilisten im Donbass", "Wir werden den NATO-Krieg in der Ukraine nicht bezahlen", "Frieden und Freundschaft mit Russland! Nieder mit den Sanktionen! Nein zur Beteiligung am Krieg gegen es!", "Nein zu hohen Kosten, Arbeitslosigkeit, Energiearmut" oder "Die Niederlage der NATO ist ein Sieg für die Menschheit". Bei der Veranstaltung wurde verlesen, dass "die Imperialisten die vollständige Zerstörung Russlands als unabhängiger Staat" als Ziel hätten. Überdies bereite die NATO die Völker Osteuropas darauf vor, "dieser Mission zu dienen", hieß es. Die Verfasser der Ansprache wiesen darauf hin, dass in Polen, Estland, Litauen und Lettland die gleiche Taktik wie in die Ukraine angewandt werde, wo der Kommunismus zum Verbrechen erklärt werde und die Nazis und ihre Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg zu Nationalhelden gemacht würden: "Von den Kindergärten bis zu den Universitäten, von den Museen bis zu den Denkmälern wurde die Geschichte umgeschrieben, und der brudermörderische Nationalismus trat an die Stelle der sozialistischen Brüderlichkeit." Überdies brachte die Plattform zum Ausdruck, dass die Bevölkerung im Kosovo weiterhin terrorisiert werde und dass dort ein "Naziregime" errichtet wurde, das dem ähnlich sei, gegen das die Menschen im Donbass kämpften. Zuvor hatten sich Dutzende Personen in Tel Aviv im Rahmen der öffentlichen Aktion "Alley of memory" versammelt, die dem Schicksal der von den ukrainischen Streitkräften getöteten Kinder im Donbass gewidmet war. Die Teilnehmer protestierten gegen die Politik Kiews und gedachten der unschuldigen Kinder. Mehr zum Thema - Italienische Demonstranten fordern sofortiges Ende der Sanktionspolitik

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.