USA und Polen in Terroranschläge in Russland involviert? – Moskau sollen Beweise vorliegen

Nach Angaben der zuständigen Behörden Russlands sind die USA und Polen daran beteiligt, zusammen mit Kiew Terroranschläge in Russland, darunter auf der Krim, vorzubereiten und durchzuführen. Die Daten von abgefangenen Drohnen würden dies bestätigen.

Quelle: Gettyimages.ru © PAOLO LONGO

Die zuständigen Behörden Russlands hätten eine Analyse der elektronischen Komponenten von abgefangenen Drohnen vorgenommen, die das ukrainische Militär bei Angriffen gegen Infrastruktureinrichtungen unter anderem auf der Krim, aber auch in den Gebieten Sewastopol, Kursk, Belgorod und Woronesch eingesetzt hat, meldet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Verweis auf ein ihr vorliegendes Dokument. Daraus gehe hervor, dass: "die Avionik und die Kontrollstationen der Drohnen von der US-amerikanischen Firma Spektreworks produziert wurden, die ihre anfängliche Einrichtung und Erprobung am Flughafen in Scottsdale, im Bundesstaat Arizona, durchführte". Auf dem Territorium Polens im Bereich des Flughafens Rzeszów, der von den Vereinigten Staaten und der NATO als Hauptversorgungszentrum für die Streitkräfte der Ukraine genutzt wird, hätten die Spezialisten die Endmontage und Flugtests der Drohnen durchgeführt. Die Installation von Sprengköpfen und Flugmissionen der Drohnen seien nahe Odessa und Kriwoi Rog ausgeführt worden. Die Autoren des Dokuments stellten fest: "Diese Tatsachen bestätigen nach Einschätzung der russischen Seite die direkte Beteiligung der USA und Polens, die als De-facto-Konfliktparteien massive militärische sowie logistische Unterstützung für das Regime in Kiew leisten, an der Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Terroranschläge auf dem Territorium der Russischen Föderation." Seit Juli fliegen ukrainische Drohnen regelmäßig Angriffe auf Sewastopol, den Hauptstützpunkt der Schwarzmeerflotte Russlands sowie andere Objekte auf der Halbinsel Krim. Die Ziele der Angriffe waren das Hauptquartier der Flotte, Energieanlagen und Militärflugplätze. Die meisten der Drohnen werden von den russischen Luftverteidigungssystemen zerstört. Mehr zum Thema - Ukraine meldet erneut Raketenangriffe: U-Bahn in Kiew außer Betrieb, großflächige Stromausfälle

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.