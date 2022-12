Seltsame Welt? Woker Animationsfilm "Strange World" beschert den Disney-Produzenten Millionenflop

Laut einheitlicher Einschätzung diverser US-Medien sorgt der Kinostart von Disneys jüngster Animations-Produktion, dem CGI-Film "Strange World" (CGI: Computer Generated Imagery - 3-D-Computergrafik) für einen spektakulären und wohl unerwarteten Flop und wird das Unternehmen bis zu "147 Millionen US-Dollar Verlust" kosten, so Informationen der Filmseite Moviepilot. Die US-Unterhaltungswebseite Screen Rand kommentiert dazu:

"Der Kassenschlager Strange World ist nun zusammen mit dem Toy Story-Spinoff Lightyear 2022 ein schockierender Misserfolg an den Kinokassen."

Das US-Magazin Variety und andere Unterhaltungsmedien berichten, dass der Filmstart von "Strange World" "als eines der schlechtesten Eröffnungswochenenden von Disney" bezeichnet werden könnte. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung, im Rahmen der amerikanischen Thanksgiving-Feiertage, galt in Bezug der bewussten Platzierung von familienfreundlichen Filmen als Selbstläufer mit entsprechenden Millionen-Umsätzen an den Kinokassen.

Gründe für die negative Wahrnehmung können nur vermutet werden, sind in den US-Medien jedoch auch formuliert. So könnte der roten Faden der Darstellung von Disneys erstem offen schwulen animierten Protagonisten die Zuschauer nicht wirklich überzeugt haben ein Ticket zu erwerben. Einer der wichtigsten Faktoren für den Misserfolg von Strange World an den Kinokassen sei jedoch das schlechte Marketing von Disney, so die US-Filmwebseite ScreenRant. Kritiker bemängeln diese unmotivierte Bewerbung des Films und vermuten dahingehend eine "homophobe" Tendenz in der fehlenden Unterstützung seitens der Disney-Verantwortlichen:

Strange World legt Flop hin - ach was, Disney? Wie wär's mal gewesen, wenn ihr versucht hättet den Film zu bewerben? So viele Leute haben nicht mal was vom Film gehört. Oder liegt's an der schwulen queeren Hauptfigur, dass ihr ihn floppen lasst?https://t.co/viozPHP6YF — Manniac 🏳️‍🌈 (@manniac) November 28, 2022

Bei dem Zeichentrickfilm dreht es sich um die Familie Clade, die als "legendäre Entdeckerfamilie" beschrieben wird. Zur Familie gehören "der Forscher Clade, sein Vater Jaeger, der Partner des Forschers, Meridian, und Callisto Mal, der Anführer des Erkundungstrupps. Clades Sohn Ethan ist laut Drehbuch offen schwul und fühlt sich zu seinem Schwarm, Diazo, hingezogen". Der Kommentar eines amerikanischen Twitter-Users fasst den nachweislich bedingten Zuspruch und mögliche Kritikpunkte provokativ wie folgt zusammen:

"Der neue linke Propagandafilm "Strange World" von Disney/Pixar schlägt an den Kinokassen ein wie eine Bombe. Hauptfigur ist schwul, ein gemischtrassiges Paar, keine weißen Menschen, Klimawandel-Metapher, sogar der Hund ist behindert."

Der Regisseur des Animationsfilms, Don Hall, sprach in einem Variety-Interview mit dem Titel: "Strange World"-Darsteller und -Schöpfer über den gemischtrassigen LGBTQ-Charakter des Disney-Films" über das gesamte Projekt und eröffnete, dass er bewusst Wert auf eine offen schwule Figur legen wollte:

"Es wurde nie auf diese Weise aufgeschlüsselt. Es war eher organisch... Sein Schwulsein ist ein Teil von ihm. Er ist auch mutig und sehr einfühlsam, weshalb er in unserem Film eine Art Naturschützer wird."

Der CGI-Film blieb weit hinter den Erwartungen zurück und spielte in 4.174 nordamerikanischen Kinos lediglich nur 11,9 Millionen Dollar ein, während der fünftägigen Feiertage waren es sogar nur 18,6 Millionen Dollar. Die mangelnde Aufmerksamkeit der Massen zwang Disney dazu, seine Prognosen um einen zweistelligen Millionenbetrag zu senken. Ursprünglich rechnete Disney mit Einspielergebnissen zwischen 30 und 40 Millionen Dollar in diesem Zeitraum - Zahlen, die selbst für Disneys Verhältnisse schon ungewohnt schwach waren.

Disney hat zudem entschieden, "Strange World" in mehreren kleineren Märkten, darunter der gesamte Nahe Osten, Malaysia und Indonesien, nicht zu zeigen, weil der Film eine schwule Figur enthält. "Filme mit LGBTQ-Bezug werden in diesen Ländern regelmäßig zensiert, und Disney war nicht bereit, Teile des Films herauszuschneiden, um ihre Richtlinien zu erfüllen", so das US-Magazin Variety in einem Artikel zu Gründen des Misserfolgs. Weiter heißt es in dem Beitrag:

"Wie die meisten Hollywood-Filme wird er aufgrund geopolitischer Spannungen nicht in China oder Russland, zwei wichtigen internationalen Märkten, in den Kinos spielen."

The new trailer for Disney’s ‘STRANGE WORLD’, starring Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union and Lucy Liu.The film releases on November 23 in theaters. pic.twitter.com/okF3dC1dyd — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 21, 2022

