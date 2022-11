Putin: Russland will mit UN über Wiederaufnahme der Ammoniaklieferungen durch Ukraine sprechen

Wladimir Putin sagt, dass Russland mit der UNO über Ammoniaklieferungen über die Ukraine diskutieren wird. Zuvor hatte Selenskij erklärt, dass die Ukraine den Transit von Ammoniak aus Russland nur im Falle eines "alle-für-alle"-Austauschs von Gefangenen zulassen würde.

Quelle: Sputnik © Pawel Lissizyn

Russland werde mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, um die Ammoniaklieferungen über die Route von Toljatti nach Odessa wieder aufzunehmen. Dies sagte Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Dmitri Masepin, dem ehemaligen Mehrheitseigentümer von Uralchem und Vorsitzenden der Kommission der Russischen Industriellen- und Unternehmerunion für die Produktion und den Markt von Mineraldüngern. Seine Worte wurden vom Pressedienst des Kremls zitiert. Masepin erinnerte während des Treffens daran, dass im Juli das Getreideabkommen zwischen Russland, der Türkei, den Vereinten Nationen und der Ukraine geschlossen wurde, um den Bau einer Ammoniak-Pipeline zwischen Toljatti und Odessa zu besprechen. Er sagte: "Aber die Zeit ist vergangen, es gibt keine Bewegung. Wir hatten gehofft, dass mit der kürzlich erfolgten Fortsetzung des Getreidehandels auch dieses Problem gelöst werden würde. Aber ich möchte Ihnen berichten, dass die ukrainische Seite eine Reihe von politischen Themen vorschlägt, in denen wir inkompetent sind und nicht arbeiten können." Humanitäre Hilfe: Russisches Chemie-Unternehmen liefert kostenlos Düngemittel an afrikanische Länder Ammoniak ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln. Vor der speziellen Militäroperation Russlands entfielen 20 Prozent des auf dem Seeweg transportierten Ammoniaks auf Russland, wie ICIS Research berichtete. Am Tag der Sonderoperation stellte TogliattiAzot, einer der größten Düngemittelhersteller Russlands, die Ausfuhr von Ammoniak ein. Später sprach die UN-Führung wiederholt das Problem der Düngemittelknappheit auf dem Weltmarkt an. Masepin bat Putin im Rahmen des Getreidegeschäfts, die Entladung und den Transport von Ammoniak in Odessa vorübergehend zu öffnen und zu sichern, das auch in Entwicklungsländer, einschließlich Afrika, geliefert werden könnte. Putin antwortete, dass die Parameter, die Zahlen bekannt seien, die Volumina und die Vorteile für alle Teilnehmer an diesem Prozess klar seien. Der russische Präsident merkte an: "Wir werden auch mit der UNO zusammenarbeiten, mit unseren Kollegen von der Organisation. Mal sehen, was dabei herauskommt. Sie kennen meine Position, es macht mir nichts aus." Uralchem baue seit letztem Jahr eine alternative Route und einen Hafen in Taman, mit einer geschätzten Investition von 50 Milliarden Rubel, mit dem Ziel, Ammoniak zu exportieren, so Masepin weiter. Er erklärte, das Unternehmen hoffe, den Hafen bis Ende nächsten Jahres in Betrieb nehmen zu können. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei kein einziger Hafen für den Transport von Ammoniak gebaut worden, und Russland stehe unter Druck oder sei von anderen Ländern abhängig, die über solche Häfen verfügen, so Masepin. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte sich im September gegen den Transit von russischem Ammoniak ausgesprochen und erklärt, er sei zu diesem Schritt nur bereit, wenn ukrainische Gefangene zurückgegeben würden. Der Kreml hielt seine Worte für unangemessen und erklärte: "Sind Menschen und Ammoniak das Gleiche?" Zwei Monate später, Mitte November, räumte Selenskij ein, dass Russland die Durchfuhr von Ammoniak gestattet werden könne, wenn Moskau und Kiew Gefangene nach der Formel "alle-für-alle" austauschen. Er betonte: "Ich habe dies dem UN-Generalsekretär erklärt, und alle Partner wissen es." Die russische Mission bei den Vereinten Nationen stellte fest, dass die Gespräche über den Ammoniak-Transit im Rahmen des Getreideabkommens auf verschiedenen Ebenen fortgesetzt werden, aber noch keine Entscheidung getroffen wurde. Nach Angaben der Zeitung Financial Times versuchen UN-Beamte, die Parteien zu einer Einigung über den Ammoniak-Transit zu bewegen, um die Düngemittelpreise zu senken. Mehr zum Thema - Straßen- und Supermarktblockaden: Niederländische Polizei schießt auf protestierende Landwirte

