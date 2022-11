Saudi-Arabien dementiert Berichte über mögliche Erhöhung der Ölfördermenge

Saudi-Arabien und Kuwait haben dementiert, dass die OPEC+ im Dezember eine Erhöhung der Produktion in Erwägung zieht. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor behauptet, dass Saudi-Arabien vor dem nächsten Treffen der OPEC+ über eine Anhebung der Fördermenge diskutiere.

Quelle: AFP © Vladimir Simicek

Saudi-Arabien und Kuwait haben dementiert, dass die OPEC+ im Dezember eine Erhöhung der Ölproduktion in Erwägung zieht. Laut Al-Monitor sagte die saudische Regierung, die Produktionskürzung von 2 Millionen Barrel pro Tag werde bis Ende nächsten Jahres beibehalten. "Die jüngste Kürzung von zwei Millionen Barrel pro Tag durch die OPEC+ gilt bis Ende 2023. Und wir können bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen, um durch Produktionssenkungen Angebot und Nachfrage auszugleichen." Saudi-Arabien will USA durch humanitäre Hilfe an Kiew besänftigen, Washington reicht das nicht Das Wall Street Journal hatte zuvor behauptet, dass Saudi-Arabien vor dem nächsten Treffen der OPEC+ am 4. Dezember mit weiteren ölproduzierenden Ländern über eine Anhebung der Fördermenge diskutiere. Konkret solle es um eine Steigerung der Ölproduktion um durchschnittlich 500.000 Barrel pro Tag gehen. Die Ölpreise gerieten nach diesem Pressebericht unter Druck. "Es ist bekannt, dass die OPEC+ keine Entscheidungen vor dem Treffen diskutiert", sagte der saudi-arabische Energieminister Abdulaziz bin Salman. Und er fügte hinzu: "Die derzeitige Kürzung von 2 Millionen Barrel pro Tag durch die OPEC+ gilt bis Ende 2023. Und wenn weitere Maßnahmen in Form von Produktionskürzungen erforderlich sind, um Angebot und Nachfrage auszugleichen, werden wir immer bereit sein, einzugreifen." Auch der kuwaitische Ölminister Bader Al-Mulla dementierte den Bericht, wie die offizielle Kuwait News Agency am 22. November meldete. Laut NBC News erwägt die Biden-Regierung, nun "Strafmaßnahmen" gegen Saudi-Arabien zu verhängen, wegen der jüngsten Entscheidung der OPEC+ zur Drosselung der Ölproduktion um 2 Millionen Barrel pro Tag. Mehr zum Thema - Drastische Drosselung der Ölförderung: Kriegerischer Akt Saudi-Arabiens gegen die USA in OPEC+?

