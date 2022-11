Russland und China nehmen erste Eisenbahnbrücke über Amur-Fluss in Betrieb

Russland und China haben die erste Eisenbahnbrücke über den Grenzfluss Amur dem Verkehr übergeben. Die Eröffnung der Brücke soll den ohnehin großen Warenumsatz zwischen beiden Ländern erheblich intensivieren.

Quelle: Sputnik © Alexander Musyka

Der Russische Direktinvestitionsfonds (RDIF) hat bekannt gegeben, dass der Verkehr auf der ersten Eisenbahnbrücke über den Fluss Amur zwischen der russischen Siedlung Nischneleninskoje im Jüdischen Autonomen Gebiet und der chinesischen Stadt Tongjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang in Betrieb genommen worden sei. Im Rahmen der Eröffnung überquerte der erste Zug die Grenze von Russland nach China. RDIF unterstrich: "Die Entfernung für den Transport von Gütern in die nördlichen Provinzen Chinas wird sich im Vergleich zu den bestehenden Routen um mehr als 700 Kilometer verringern." "Weiterer Faden der Freundschaft": Erste Autobahnbrücke zwischen Russland und China eröffnet Nach Angaben des Direktinvestitionsfonds wurde der Bau der Brücke im Rahmen eines 2008 zwischen den Regierungen der Russischen Föderation und der Volksrepublik China geschlossenen Abkommens durchgeführt. Der Russische Direktinvestitionsfonds soll zusammen mit chinesischen Partnern mehr als 70 Prozent des gesamten Baubudgets für den russischen Teil der Brücke finanziert haben. Laut Kirill Dmitrijew, dem Leiter des RDIF, sei die Erschließung des Potenzials der russisch-chinesischen Zusammenarbeit ohne den Ausbau der Verkehrs- und Logistikinfrastruktur unmöglich. China sei der größte Handels- und Wirtschaftspartner Russlands, und der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern wachse stetig. In diesem Jahr habe dieser bereits 150 Milliarden US-Dollar überschritten, so Dmitrijew. Die Eröffnung der Brücke werde nun den Handelsumsatz zwischen beiden Staaten erheblich steigern und die Wettbewerbsfähigkeit der russischen und chinesischen Unternehmen verbessern. Der Leiter des RDIF fügte hinzu: "Die Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Grenzgebieten unserer Länder wird sich positiv auf das Leben von mehr als 40 Millionen Menschen auswirken." Im August 2021 war die Verlegung der Schienen für die erste Eisenbahnbrücke zwischen Russland und China abgeschlossen worden. Von den 2,2 Kilometern Gesamtlänge entfallen 309 Meter auf die russische Seite. Die Richtgeschwindigkeit beträgt 100 km/h und die Kapazität bis zu 20 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr. Am 10. Juni 2022 wurde die erste Autobahnbrücke zwischen Blagoweschtschensk und der chinesischen Stadt Heihe ebenfalls über den Fluss Amur eröffnet. Schon 2019 wurde die Brücke fertiggestellt, aber die Verkehrsfreigabe verzögerte sich aufgrund der Pandemie. Mehr zum Thema - Russlands Wende gen Osten: Erste Autobahnbrücke über Grenzfluss nach China eröffnet

