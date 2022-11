Russisches Außenministerium: Versuch einer Provokation gegen Sergei Lawrow in Kambodscha unternommen

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, berichetet über einen Provokationsversuch gegen den Chefdiplomaten Sergei Lawrow zum Abschluss der Veranstaltungen des Ostasiengipfels in Kambodscha. Die Provokation kam von einer Frau.

Quelle: Sputnik © Pressedienst des russischen Außenministeriums

In einem Interview mit dem russischen Radiosender Sputnik hat die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa ausführlich über einen Provokationsversuch gegen Außenminister Sergei Lawrow in Kambodscha berichtet. Einen Auszug daraus veröffentlichte Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal. Russlands Außenminister Sergei Lawrow: USA und NATO wollen Asien-Pazifik-Raum militarisieren Kambodscha war am 13. November Gastgeber des Gipfeltreffens des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN), an dem auch der russische Minister Sergei Lawrow teilnahm. Bei den Sitzungen des Ostasiengipfels wies der Diplomat auf die Militarisierung der Region aufgrund der NATO-Erweiterung in Neuseeland, Japan und Australien hin - drei Dialogpartner der ASEAN. Sacharowa zufolge sei nach dem Ende des Gipfels eine Frau zu Lawrow "durchgedrungen". Sie habe sich als Journalistin ausgegeben, ohne irgendetwas zu fragen. Das einzige, was sie versucht habe, den russischen Minister zu berühren, unterstrich die Pressesprecherin. Man sei auch daran gescheitert, von der Frau zu erfahren, welches Medienunternehmen sie vertrete, hieß es. Sacharowa führte fort: "Sie packte ihren Ausweis mit beiden Händen, steckte ihn unter ihre Jacke und versteckte sich unter einigen Theken. Es war also eindeutig eine provokante Geschichte." Ferner vermutete Maria Sacharowa, dass solche Situationen, unter anderem auch im Rahmen der OSZE, schon mehrmals der vorgekommen seien. Trotz dieses Vorfalls lobte die russische Pressesprecherin das hohe Niveau der Organisation des Gipfels. Am 12. November besuchte der russische Außenminister Kambodscha, um am Ostasiengipfel teilzunehmen. Auf dem Weg vom Flughafen fuhr Sergei Lawrow die nach der Russischen Föderation benannte Hauptstraße der kambodischen Hauptstadt Phnom Penh entlang, dieselbe Straße, auf der zuvor die Wagenkolonne des US-Präsidenten Joe Biden gefahren war. Mitglieder des ASEAN sind Kambodscha, Thailand, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Brunei, Vietnam, Singapur, Laos und Myanmar. Zu den vollwertigen Dialogpartnern des Blocks gehören unter anderem Russland, China und die USA. Mehr zum Thema - Der Kanzler mit dem kurzen Gedächtnis: Olaf Scholz in Vietnam

