Vorfall in Polen mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ukrainische Flugabwehrrakete verursacht

Russlands Militär hat einen Raketenangriff auf Polen dementiert und die Ukraine für den jüngsten Vorfall verantwortlich gemacht. Außerdem bestätigten die Präsidenten der USA und Polens sowie der NATO-Generalsekretär, dass der Vorfall in Polen durch die ukrainische Luftabwehr verursacht worden wäre.

Quelle: Gettyimages.ru © Omar Marques/Getty Images

Das Verteidigungsministerium Russlands hat am Mittwoch mitgeteilt, dass eine in Polen niedergegangene Rakete durch die ukrainische Luftabwehr abgefeuert worden war. Die Experten des Ministeriums sollen die Bruchstücke analysiert und festgestellt haben, dass diese von einem ukrainischen Luftverteidigungssystem von Typ S-300 stammen. Präsident Duda: "Höchstwahrscheinlich" schlug ukrainische Rakete auf polnischem Gebiet ein Grundsätzlich habe Russland bei seinen massiven Lenkflugkörperangriffen am 15. November ausschließlich Ziele auf ukrainischem Staatsgebiet beschossen – und zwar ausdrücklich nicht näher zu Polen als 35 Kilometer von der Grenze zwischen Polen und der Ukraine entfernt, betonte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Verschiedentliche Behauptungen, im polnischen Przewodów eingeschlagene Raketen würden von Russland stammen, wertete Konaschenkow als "absichtliche Provokation zwecks Eskalation der angespannten Lage". Zudem bestätigte das Ministerium, dass am 15. November die russischen Streitkräfte einen massiven Raketenangriff mit hochpräzisen Waffen auf ukrainische Kommandoposten und damit verbunden auf Energieinfrastrukturobjekte durchgeführt hätten. Alle Raketen sollen ihre Ziele planmäßig erreicht haben. Es wären auch keine zivilen Objekte – etwa in Kiew – von den russischen Raketen getroffen worden, so das russische Militär. Der Generalleutnant machte deutlich: "Alle Zerstörungen in Wohngebieten der ukrainischen Hauptstadt, die das Kiewer Regime vorzeigt, sind unmittelbare Folge von Absturz und Selbstzerstörung von Flugabwehrraketen, die von ukrainischen Truppen aus ihren in der Stadt stationierten ukrainischen und ausländischen Luftabwehrsystemen abgefeuert wurden." Der US-Präsident Joe Biden hatte gleichfalls bezweifelt, dass die jüngst in Polen eingeschlagene Rakete von Russland aus abgefeuert worden wäre. Auf die Frage, ob die Rakete von Russland aus abgefeuert wurde, antwortete Biden laut Reuters: "Es gibt vorläufige Informationen, die dagegensprechen. Ich mag das nicht behaupten, solange wir es nicht vollständig untersucht haben. Aber von der Flugbahn ausgehend ist es unwahrscheinlich, dass sie von Russland aus abgefeuert wurde." Die Nachrichtenagentur Associated Press hatte ebenfalls unter Berufung auf US-Beamte berichtet, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelte. Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte am Mittwoch in Warschau, es solle eine ukrainische Rakete sein. Doch milderte der Politiker jede Schuldzuweisung ab mit der Anmerkung, dass dies kein gezielter Angriff auf das NATO-Land gewesen sei. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte ebenfalls, nach vorläufigen Analysen der NATO sei der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden. Dagegen hatte zuvor der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba eine harte und "prinzipienfeste" Reaktion auf den Raketeneinschlag in Polen mit zwei Toten gefordert. Das habe er bei seinem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken deutlich gemacht, teilte Kuleba am Mittwoch auf Twitter mit. Demnach verurteilte er ausdrücklich "Russlands Raketenterror". Mehr zum Thema - Biden: In Polen eingeschlagene Rakete wahrscheinlich nicht aus Russland abgefeuert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.