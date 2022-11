Wir müssen leider draußen bleiben – Familie Biden in Russland unerwünscht

Für mehrere Verwandte des US-Präsidenten Joe Biden sowie eine Reihe weiterer Personen hat das russische Außenministerium ein Einreiseverbot nach Russland verhängt. Insgesamt 200 Namen veröffentlichte das Ministerium am Freitag und reagierte damit auf entsprechende Sanktionen der USA.

Quelle: AFP © JIM WATSON / AFP

In einer Erklärung zur Verhängung der persönlichen Sanktionen gegen US-Bürger durch das russische Außenministerium wurde die Maßnahme mit den Sanktionen der USA begründet, die sich gegen einzelne russische Staatsangehörige richten. "Als Reaktion auf die Verhängung immer neuer persönlicher Sanktionen durch die Biden-Administration, die sich nicht nur gegen russische Amtsträger, führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie Kulturschaffende richten, sondern auch gegen Personen, die Washington aus verschiedenen Gründen missfallen, wurde 200 US-Bürgern die Einreise in die Russische Föderation auf der Grundlage der Gegenseitigkeit untersagt." EU akzeptiert keine in "besetzten Gebieten" ausgestellten russischen Reisedokumente Valerie Biden Owens, die Schwester von Joe Biden, sowie seine beiden Brüder James Brian Biden und Francis William Biden stehen ebenso auf der Liste wie der Ehemann von US-Finanzministerin Janet Yellen, George Akerlof, und die Stiefsöhne des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin sowie zahlreiche weitere Namen. Neben Regierungsbeamten und Abgeordneten sowie ihren engen Verwandten seien auch Leiter von Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes, Experten und Lobbyisten betroffen, "die an der Förderung der russlandfeindlichen Kampagne und der Unterstützung des Regimes in Kiew beteiligt sind", heißt es in der Erklärung. Mehr zum Thema - Sanktionen gegen Russland legen globale Tourismusindustrie lahm

