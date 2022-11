Japan und USA beginnen Großübungen im Pazifik

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit China und Nordkorea führen Japan und die USA ein gemeinsames Manöver durch. Bei den Übungen werden Tausende Soldaten und mehrere Schiffe und Flugzeuge eingesetzt. Auch Australien, Großbritannien und Kanada leisten einen Beitrag.

Quelle: www.globallookpress.com © U.S. Navy Lt. j.g Samuel Hardgrove

Am Donnerstag haben die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte und die Streitkräfte der USA die gemeinsame Großübung "Keen Sword" (auf Deutsch "Scharfes Schwert") begonnen. Laut japanischen Medien beteiligen sich daran etwa 26.000 Soldaten der japanischen Land-, See- und Luftstreitkräfte und etwa 10.000 US-Soldaten, darunter aus den Weltraumstreitkräften (US Space Force). Außerdem nehmen am Manöver 20 japanische und zehn US-amerikanische Kriegsschiffe sowie 250 beziehungsweise 120 Flugzeuge teil. "Apokalyptischer Reiter": US-amerikanisches Atom-U-Boot erreicht das Mittelmeer Das Manöver findet im Südwesten Japans statt, zum größten Teil auf der Insel Tokunoshima in der Präfektur Kagoshima. Laut Medienberichten sind Tokio und Washington wegen der wachsenden Militäraktivität Chinas in der Region stark besorgt. Gleichzeitig spitzen sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu, da Nordkorea zuletzt vermehrt Raketen testet. Nach Angaben der Streitkräfte beider Länder zielt das Manöver darauf, die Verteidigung der entfernten Inseln im Pazifik zu üben, Einsatzpotenzial zu erhöhen und Verteidigung in neuen Bereichen wie etwa Cyberschutz und Raumfahrt zu stärken. Dem japanischen Militär zufolge dauern die Übungen, die alle zwei Jahre stattfinden, bis zum 19. November. Diesmal nehmen am Manöver auch Australien, Großbritannien und Kanada teil, die insgesamt vier Kriegsschiffe und zwei Flugzeuge zur Verfügung gestellt haben. Mehr zum Thema - Nordkorea feuert erneut potenziell atomfähige Rakete ab

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.