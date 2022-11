Pentagon hat keine Beweise für Irans Lieferung ballistischer Raketen an Russland

Vor dem Hintergrund der Anschuldigungen gegen Iran wegen vermeintlicher Raketenlieferungen an Russland sagte ein Pentagonsprecher, Washington lägen dafür keine Beweise vor. Man werde die Lage sorgfältig im Auge behalten.

Zu den von Kiew verbreiteten Gerüchten über Lieferungen ballistischer Raketen von Iran nach Russland hat sich das Pentagon geäußert. Dem US-Militär lägen keine Beweise dafür vor, dass Teheran Moskau mit ballistischen Raketen beliefert habe,gabPentagonsprecher US-Brigadegeneral Patrick Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Auf die Frage, ob es ein Raketengeschäft zwischen Russland und Iran gebe, antwortete Ryder, dass er diese Information nicht bestätigen könne. Er fügte hinzu: "Ich denke, ich hatte dies bereits erwähnt, dass wir, wenn wir sehen, dass iranische ballistische Raketen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine eingesetzt werden, alles in unserer Macht tun werden, um dies zu signalisieren." Zuvor hatte Kiew behauptet, es gebe ein Raketengeschäft zwischen Iran und Russland und Teheran vorgeworfen, ballistische Raketen an Moskau verkauft zu haben. Im November sollten weitere Raketen nach Russland geliefert werden, so die Behauptung. Meinung Waffenlieferung an Russland: Warum verhindert Berlin direkte Gespräche zwischen Teheran und Kiew? Ryder äußerte sich nur wenige Tage, nachdem Michail Podoljak, der Berater von Andrei Jermak, dem Leiter des ukrainischen Präsidialamtes unter Wladimir Selenskij, zu Angriffen auf Unternehmen im Iran aufgerufen hatte, die seiner Meinung nach Drohnen und ballistische Raketen für Russland herstellen. Sowohl Moskau als auch Teheran haben wiederholt bestritten, dass Waffenlieferungen während des Ukraine-Konflikts stattgefunden hätten. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete solche Anschuldigungen als Fake News und betonte, dass die russische Armee im Inland produzierte Drohnen einsetze. Vergangene Woche gab Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian bekannt, dass sein Land vor Beginn des Konflikts eine "kleine Anzahl von Drohnen" an Russland geliefert habe. Er wies zudem Behauptungen zurück, Iran habe Moskau mit Raketen beliefert. Mehr zum Thema - Selenskij warnt Israel vor Militärkooperation zwischen Teheran und Moskau

