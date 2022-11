Selenskij erhält Oscar – Geschenk von Sean Penn

Der US-amerikanische Schauspieler und Filmregisseur Sean Penn hat erneut seinen "großen Freund", den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, besucht und ihm seinen Oscar mitgebracht. Selenskij verlieh dem Schauspieler einen Verdienstorden.

Der frühere Filmschauspieler und amtierende ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat am Dienstag einen Oscar erhalten. Die begehrte Trophäe sei ihm als Geschenk von Hollywood-Star Sean Penn überreicht worden,teilteder Pressedienst der ukrainischen Präsidialkanzlei mit. US-Schauspieler Sean Penn fordert Selenskij-Ansprache bei Oscar-Verleihung - sonst Boykott Penn besuchte erneut Kiew und tauschte Geschenke mit dem ukrainischen Präsidenten aus. Der Hollywood-Schauspieler sagte seinem ehemaligen Kollegen und "großen Freund", er solle seine goldene Statuette als "Symbol des Glaubens an den Sieg" behalten, "bis die Ukraine Russland besiegt". Penn fügte hinzu, dass er sich viel besser fühlen werde, wenn er wisse, dass ein Teil von ihm bei dem ukrainischen Präsidenten sei. Er sprach weiter: "Es ist nur eine symbolische, dumme Sache, aber, wenn ich weiß, dass die hier bei dir ist, fühle ich mich besser und stärker für den Kampf." Selenskij erwiderte die Geste, indem er Penn den Verdienstorden für "bedeutenden Beitrag zur Popularisierung der Ukraine in der Welt" überreichte. Außerdem wurde der Name Sean Penn auf der "Allee des Mutes" in Kiew eingelassen. Penn sagte dazu: "Es gibt drei Orte auf der Welt, auf die ich stolz sein werde: Der Ort, an dem meine Tochter geboren wurde, der Ort, an dem mein Sohn geboren wurde und dieser Ort. Danke." Selenskij veröffentlichte am Dienstag auf Telegram ein Video, in dem das Treffen zu sehen ist. Penn, der Kiew in diesem Jahr bereits das dritte Mal besucht, informierte Selenskij außerdem über den Stand seines Filmprojekts. Der zweifache Oscarpreisträger arbeitet seit einiger Zeit an einem Film über Selenskij. (rt/dpa) Mehr zum Thema - "Welt die Wahrheit über russische Invasion zeigen": Sean Penn dreht Doku in der Ukraine

