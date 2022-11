Bericht: Selenskij nimmt am G20-Gipfel auf Bali teil

Der G20-Gipfel auf Bali beginnt nächste Woche. Der ukrainische Präsident wird daran teilnehmen, vielleicht aber nur online, teilte sein Sprecher mit. Ob Wladimir Putin anreist, ist noch offen. Der Kreml versprach, diese Woche zu informieren.

Quelle: AP © Dita Alangkara

Seit mehreren Monaten wird über die persönliche Teilnahme des russischen und ukrainischen Präsidenten am G20-Gipfel auf Bali diskutiert. Dort hätten die beiden Staatschefs die einzigartige Gelegenheit, erstmals in diesem Jahr an einem Tisch zu sitzen. Ob und in welchem Format sie teilnehmen werden, ist eine Woche vor dem Gipfel allerdings immer noch unklar. Laut Berichten vom Dienstag könnten die beiden online zugeschaltet werden. Selenskij werde bestimmt teilnehmen, höchstwahrscheinlich im Online-Format, sagte sein Sprecher Sergei Nikiforow. Kiew hatte seine Teilnahme zuvor von Moskau abhängig gemacht. Selenskij betonte, dass er absagt, falls Wladimir Putin zusagt. Ob der russische Präsident anreist oder nicht, ist noch offen. Die Entscheidung soll laut Kremlsprecher Peskow diese Woche fallen. Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdoğan: Wladimir Putin offener für Verhandlungen geworden Nach Angaben des Gastgeberlandes werde Putin teilnehmen, "wenn die Situation es zulässt", sagte sein indonesischer Amtskollege Joko Widodo laut Reuters. Er betonte, dass auch das russische Staatsoberhaupt virtuell teilnehmen könnte. Zuvor meinte Widodo, es bestehe "eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Präsident Putin nicht kommen wird". Der G20-Gipfel findet am 15. und 16. November in Indonesien auf der Urlaubsinsel Bali statt. Sowohl Putin als auch Selenskij erhielten eine entsprechende Einladung. Die Ukraine ist allerdings nicht Teil der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Der indonesische Präsident Joko Widodo bestätigte, dass 17 Staats- und Regierungschefs zugesagt haben. Mit dabei sind US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz. Mehr zum Thema – Indonesien erklärt sich bereit, Treffen zwischen Putin und Biden zu arrangieren

