Nordkorea bestreitet Waffenlieferungen an Russland

Die Demokratische Volksrepublik Korea dementiert Berichte über Waffenverkäufe an Russland. Spekulationen darüber bezeichnet Pjöngjang als einen Versuch der USA, dem Image des Landes zu schädigen. Moskau spricht von Falschinformationen Großbritanniens und der USA.

Quelle: AFP © STR / KCNA VIA KNS

Das nordkoreanische Verteidigungsministerium hat erklärt, Nordkorea habe Russland nie mit Waffen beliefert und habe auch nicht die Absicht, dies künftig zu tun. Die Koreanische Zentrale Telegrafenagentur zitiert das Militärressort: "Wir stellen noch einmal klar, dass wir nie ein 'Waffengeschäft' mit Russland hatten und auch nicht vorhaben, dies in Zukunft zu tun." Auf diese Weise kommentierte die Demokratische Volksrepublik Korea die Behauptungen der USA, Pjöngjang liefere Moskau Waffen für die Sonderoperation in der Ukraine. Das nordkoreanische Militär fügte in diesem Zusammenhang hinzu, dass es solche Aussagen Washingtons als Teil eines feindseligen Versuchs betrachte, "das Image Nordkoreas auf der Weltbühne in Verruf zu bringen". Nordkorea: Die größte Gefahr für den Weltfrieden stellen die USA und ihre Verbündeten dar Vergangene Woche erklärte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des United States National Security Council, gegenüber CNN, dass Nordkorea angeblich im Frühherbst umfangreiche Lieferungen von Artilleriegeschossen an Russland durchgeführt habe. Auch die US-Geheimdienste meldeten sich in dieser Angelegenheit zu Wort. Pjöngjang habe unter dem Vorwand, militärische Ausrüstung an Länder im Nahen Osten und Nordafrika zu liefern, Munition nach Moskau geschickt, hieß es. Moskau weist die Vorwürfe stets zurück. Im September forderte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen Wassili Nebensja auf einer Sitzung des Sicherheitsrates von den USA und Großbritannien das Vorlegen von Beweisen für solche Behauptungen. Nebensja wörtlich: "Ich möchte sie jetzt auffordern, entweder Beweise vorzulegen oder die Verbreitung falscher Informationen an die Mitglieder des Sicherheitsrates einzugestehen." Bereits im August hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow einen Beitrag der US-amerikanischen Zeitung The Washington Post dementiert, wonach Russland Drohnen von Iran gekauft habe. Teheran wies die Behauptungen ebenfalls zurück. Mehr zum Thema - Waffenlieferung an Russland: Warum verhindert Berlin direkte Gespräche zwischen Teheran und Kiew?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.