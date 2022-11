UNO sagt Russland Aufhebung der Beschränkungen für russische Getreideexporte zu

Dmitri Poljanski, der erste stellvertretende Botschafter Russlands bei der UNO, hat erklärt, die Organisation habe zugesagt, die Beschränkungen für Getreideexporte aus Russland aufzuheben. Die UNO habe eine Frist bis zum 18. November, um ihre Zusage zu erfüllen.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die UNO habe zugesagt, dass sie die Beschränkungen für die Ausfuhr von Getreide aus Russland in naher Zukunft aufheben werde, sagte Dmitri Poljanski, der erste stellvertretende russische Botschafter bei der Organisation, in einem Gespräch mit der Zeitung Iswestija. Ihm zufolge hat die UNO bis zum 18. November Zeit, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Dieses Datum sei als "logischer Zeitpunkt" für die UN-Zusage festgelegt worden, da das Getreideabkommen am 19. November auslaufe. Poljanski wies darauf hin, dass Moskau sich bei der Entscheidung über eine spätere Verlängerung des Abkommens von der "Wirksamkeit der Umsetzung des russischen Teils des Abkommens" leiten lassen werde. Den Quellen der Zeitung zufolge verhandelt UN-Generalsekretär António Guterres aktiv mit großen Versicherungsgesellschaften, um sie zu einer Senkung der Tarife für die Versicherung von Schiffen zu bewegen, die Fracht aus russischen Schwarzmeerhäfen transportieren. Bislang habe Moskau jedoch keine Ergebnisse gesehen. Meinung Russlands Zickzackkurs beim Getreideabkommen – die Hintergründe Russland, die Ukraine, die Türkei und die UNO hatten am 22. Juli in Istanbul ein Getreideabkommen geschlossen. Dies hat eine Laufzeit von drei Monaten und beinhaltet die Öffnung ukrainischer Häfen für ukrainische Getreideexporte. Im Gegenzug garantierte die UNO, die Lieferung von Lebensmitteln und Düngemitteln aus Russland auf den Weltmarkt zu erleichtern, obwohl Sanktionen verhängt wurden. Der Vertrag läuft am 19. November aus. Am 29. Oktober kündigte Russland jedoch an, dass es seine Beteiligung an dem Getreidegeschäft aussetzen werde. Dies geschah, nachdem ukrainische Drohnen die Schiffe der Schwarzmeerflotte in Sewastopol angegriffen hatten, die an der Sicherung des humanitären Korridors beteiligt waren. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan am 1. November, dass Moskau zum Getreidehandel erst dann zurückkehren könne, wenn die Untersuchung des ukrainischen Drohnenangriffs auf Sewastopol abgeschlossen sei und Kiew garantiere, die humanitären Getreidekorridore nicht für militärische Zwecke zu nutzen. Am folgenden Tag übergab der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu die Garantien Kiews für den Getreidehandel, woraufhin Russland seine Beteiligung an dem Abkommen wieder aufnahm. Stéphane Dujarric, der Sprecher des UN-Generalsekretärs, sagte, die Organisation erwarte, dass das Getreideabkommen verlängert und seine Bestimmungen vollständig umgesetzt würden. Er fügte hinzu, Guterres habe viel Zeit für Telefongespräche mit verschiedenen Staatsoberhäuptern aufgewandt und versucht, die Situation um das Abkommen zu klären. Mehr zum Thema - Garantien von Ukraine eingeholt: Russland beteiligt sich wieder am Getreideabkommen

