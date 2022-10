Putin, Scholz und Steinmeier gratulieren Lula zum Wahlsieg in Brasilien

Wladimir Putin hat dem früheren brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zum Wahlsieg gratuliert. Das Ergebnis habe seine hohe politische Autorität bestätigt, hieß es in einer vom Kreml veröffentlichten Meldung. Auch deutsche Politiker gratulierten.

Quelle: AP © Andre Penner

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Glückwunschschreiben an Luiz Inácio Lula da Silva zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien geschickt. "Die Wahlergebnisse haben Ihre hohe politische Autorität bestätigt. Ich rechne damit, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen die weitere Entwicklung der konstruktiven russisch-brasilianischen Zusammenarbeit in allen Bereichen sicherstellen werden", hieß es in einer auf der Webseite des Kremls veröffentlichten Meldung. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierten. Scholz freue sich auf eine "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit" insbesondere in Fragen von Handel und Klimaschutz, schrieb der SPD-Politiker am Montag auf Twitter. Herzlichen Glückwunsch @LulaOficial zur Wahl! Ich freue mich auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 🇧🇷 - insbesondere in Fragen von Handel und Klimaschutz. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 31, 2022 Steinmeier schrieb: "Seien es ökonomische Krisen, die Gestaltung unserer Energieversorgung oder die Transformation in eine nachhaltige Wirtschaftsweise: Deutschland steht bereit, die strategische Partnerschaft zwischen unseren Ländern zum Wohle unserer beiden Gesellschaften und der Zukunft unseres Planeten mit Leben zu füllen." Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte: "Die Wahl in Brasilien hat einen Sieger, aber mehrere Gewinner." Größter Gewinner sei die brasilianische Demokratie. Der Ausgang der Wahl gebe Hoffnung, "dass die ungebändigte Abholzung des Regenwaldes in Brasilien bald ein Ende hat und dass Brasilien wieder ein Antreiber in unserem gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise wird". Lula, der bereits von 2003 bis 2010 Präsident war, holte sich den Sieg in der Stichwahl am Sonntag nach amtlichen Angaben mit 50,9 Prozent. Amtsinhaber Bolsonaro erhielt demnach 49,1 Prozent. Mehr zum Thema - Lula gewinnt Präsidentschaftswahlen in Brasilien (rt de/ dpa)

