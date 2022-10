Iran: Mindestens zehn Tote bei Terroranschlag in Schiras

Bei einem Terroranschlag auf das Monument Schah Tscheragh in der südiranischen Stadt Schiras sind am Mittwochabend mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 40 Personen verletzt worden. Drei bewaffnete Männer haben am Mittwochabend das Denkmal von Schah Tscheragh in Schiras angegriffen, Berichten zufolge haben die Täter Schüsse auf die Pilger in der Stätte abgefeuert. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden mittlerweile festgenommen, der dritte befindet sich noch auf freiem Fuß. Augenzeugen berichten zunächst, dass bei dem Schusswechsel mindestens 10 Menschen getötet und 15 weitere verletzt wurden. Später gab die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA bekannt, dass 15 Menschen, darunter zwei Kinder und eine Frau, getötet und fast 40 weitere verletzt wurden. Esmaeel Mohebipour, der stellvertretende Gouverneur der Provinz Fars für politische, sicherheitspolitische und soziale Angelegenheiten, sagte, die bewaffneten Terroristen hätten zur Zeit der Abendgebete mit dem Amoklauf begonnen. Schah Tscheragh (übersetzt: Der Schrein des Herrn des Lichts) ist ein Grabdenkmal und eine Moschee in der Stadt Schiras, in der sich die Grabstätte von Amir Ahmad und Mir Muhammad, Brüdern des achten schiitischen Imams, Imam Reza, befindet. Das Mausoleum gilt als eine der bekanntesten schiitischen Pilgerstätten im Iran. Mehr Informationen in Kürze...

