"Idiot", "Trottel" – Musk teilt kräftig gegen Kasparow aus

Der Tech-Milliardär Elon Musk zeigte sich auf Twitter wenig amüsiert über die neuesten Vorwürfe des ehemaligen Schachweltmeisters Garri Kasparow. Dieser hatte sich erneut kritisch zum "Friedensplan" von Musk in Bezug auf den Ukraine-Konflikt geäußert.

Quelle: AFP © Eric Piermont

Elon Musk bezeichnete Garri Kasparow als "einen Idioten", nachdem der ehemalige Schachweltmeister erneut den "Friedensplan" des Tesla-Chefs für die Ukraine kritisiert hatte. Laut Kasparow ist der Kampf gegen Moskau sogar das Risiko eines Atomkriegs wert. Iran will Klage gegen US-Regierung wegen Anstiftung zu Unruhen einreichen In einem Gespräch mit dem US-Nachrichtensender CNBC am Montag verurteilte Kasparow "Leute, die bequem in ihren Villen im Silicon Valley sitzen und der Ukraine sagen, wie sie ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln hat", und stellte dabei klar, dass er sich auf "viele" Leute bezog, "angefangen bei Elon Musk". Kasparow, der Russland vor fast einem Jahrzehnt verlassen hat, sagte dem US-Sender, dass Forderungen nach einer Verhandlungslösung für den Ukraine-Konflikt "moralischer Schwachsinn" seien. Kasparow räumte zwar ein, dass "die potenzielle Gefahr eines Atomkriegs besteht", aber der Westen sollte sich dennoch weigern, ein Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew zu akzeptieren. In einem Beitrag auf Twitter, kurz nach dem Interview Kasparows, wies Musk dessen Äußerungen zurück. Musk schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: "Es stimmt zwar, dass Kasparow fast so gut Schach spielen kann wie mein iPhone, aber ansonsten ist er ein Idiot." Und er fügte hinzu: "Ich besitze nicht einmal ein Haus, geschweige denn eine 'Villa', du Trottel." Musk und Kasparow sind schon früher aneinandergeraten. Der ehemalige Schachweltmeister beschuldigte Musk Anfang dieses Monats, "Kreml-Propaganda" zu verbreiten, nachdem der Tesla-Chef vorgeschlagen hatte, dass die Ukraine im Gegenzug für den Frieden mit Moskau ihren Anspruch auf die Krim aufgibt. Nach Musks Plan würden in vier Gebieten, die kürzlich für den Anschluss an Russland gestimmt haben, erneut Referenden abgehalten, diesmal unter UN-Aufsicht. Damals erinnerte Musk Kasparow daran, dass SpaceX der Ukraine Starlink-Internet-Terminals im Wert von 80 Millionen US-Dollar gespendet hatte, und fragte Kasparow, was er "außer Tweets" getan habe. Später drohte Musk damit, der Ukraine den Starlink-Zugang zu entziehen, wenn die US-Regierung nicht für die Kosten aufkommen würde, bevor er einen Rückzieher machte und sich bereit erklärte, den Dienst weiterhin kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mehr zum Thema – "Sicherheitsrisiko" – Biden-Administration prüft Maßnahmen gegen Musk

