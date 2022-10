Medien: Israel versorgt Ukraine mit Informationen über iranische Drohnen

Laut einem Bericht der "New York Times" soll Israel die Ukraine mit Informationen über Drohnen aus Iran versorgen, die in dem militärischen Konflikt von Russland eingesetzt würden. Allerdings weigere sich Israel angeblich nach wie vor, seine Luftabwehrsysteme an Kiew zu verkaufen.

Quelle: AFP © Yasuyoshi Chiba

Einem Bericht der New York Times zufolge versorgt Israel die Ukraine mit Informationen über Drohnen aus iranischer Produktion. Solche Drohnen sollen von Russland in dem militärischen Konflikt in der Ukraine eingesetzt werden. Gleichzeitig weigert sich Israel offenbar weiterhin, sein Luftabwehrsystem "Iron Dome" an die Ukraine zu liefern. Die Zurückhaltung Israels bezüglich des Luftabwehrsystems erklärt die israelische Zeitung Haaretz mit der Befürchtung Israels, dass Russland sich dadurch provoziert fühlen und dann israelische Luftangriffe auf Syrien behindern könne. Die New York Times stützt sich in ihrem Bericht auf einen namentlich nicht genannten "hochrangigen ukrainischer Beamten". Dieser habe der Zeitung mitgeteilt, dass Israel grundlegende Informationen über Drohnen aus iranischer Produktion weitergebe. Zudem liefere ein privates israelisches Unternehmen "der Ukraine Satellitenbilder von russischen Truppenstellungen". Mehr zum Thema – US-Medienbericht: Iran soll Russland ballistische Raketen liefern

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.