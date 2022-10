Russischer Abgeordneter würde US-Bundesstaaten in russische Föderation aufnehmen

Alexander Tolmatschew, Abgeordneter der russischen Duma erklärte, dass Russland es in Betracht ziehen würde, wenn Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika die USA verlassen und lieber der Russischen Föderation beitreten wollten. Er reagierte damit auf eine Online-Umfrage in den USA.

Quelle: Legion-media.ru

Der Abgeordnete der Staatsduma Alexander Tolmatschew kann sich vorstellen, Bundesstaaten, die den USA den Rücken kehren wollen, als Teil der Russischen Föderation aufzunehmen. Tolmatschew reagierte mit seinen Äußerungen auf eine Online-Umfrage, aus der hervorging, dass einige US-Amerikaner eine Loslösung ihrer Bundesstaaten von den USA wünschen. Montagsdemos: Wieder gehen Tausende in Ostdeutschland auf die Straße Wenn die US-Amerikaner für die Abspaltung einiger Staaten von dem Land stimmten und den Wunsch äußerten, sich Russland anzuschließen, werde Moskau dies in Betracht ziehen, sagte Tolmatschew gegenüber der russischen Nachrichtenseite Podmoskowje Segodnja. Der Abgeordnete fügte hinzu, dass die USA dabei seien, "zu zerfallen", und dass ihr Verbündeter, die Europäische Union, "aus allen Nähten platzt." Tolmatschew ergänzte, dass dies das Ergebnis einer gescheiterten US-amerikanischen Außenpolitik sei: "Solche Initiativen [die Online-Umfrage, Anm. d. Red] sind ein Signal dafür, dass die Bürger der Vereinigten Staaten mit ihrer Führung unzufrieden und bereit sind, extreme Maßnahmen zu ergreifen – bis hin zur Sezession – wenn die derzeitige Politik Amerikas fortgesetzt wird." Die Nachrichtenseite Mosregtoday.ru hatte ebenfalls über die Umfrage berichtet, und festgestellt, dass rund 80 Prozent der Einwohner von New Hampshire in den sozialen Medien den Wunsch äußerten, sich von den Vereinigten Staaten zu lösen. "Es ist wichtig, dass die Abstimmung nicht in sozialen Netzwerken stattfindet, sondern offiziell und legitim, wie auf der Krim, in Sewastopol, in den Republiken Donezk und Lugansk sowie in den Provinzen Saporoschje und Cherson", so Tolmatschew weiter. Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg: Duma-Abgeordneter ruft ukrainisches Militär zu Machtübernahme in Kiew auf

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.