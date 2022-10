Ukraine meldet neue Explosionen in Krementschuk und Kriwoj Rog

Nachdem am Montagmorgen zahlreiche Infrastrukturobjekte in ukrainischen Städten unter russischen Raketenbeschuss genommen wurden, berichten ukrainische Politiker und Medien von erneuten Explosionen in den Städten Krementschug und Kriwoj Rog.

Quelle: www.globallookpress.com

Erneute Explosionen haben nach Angaben des ukrainischen Rada-Abgeordneten Alexei Gontscharenko in den Städten Krementschug des Gebiets Poltawa und Kriwoj Rog des Gebiets Dnepropetrowsk stattgefunden. In seinem Telegram-Kanal schrieb Gontscharenko: "Explosionen in Krementschug! Die Luftabwehr arbeitet." Die Heimatstadt des gegenwärtigen ukrainischen Präsidenten Kriwoj Rog sei indessen dem Abgeordneten zufolge von Kamikaze-Drohnen angegriffen worden. Raketeneinschläge aus Kiew und anderen Städten der Ukraine gemeldet Die Explosionen in Krementschug wurden auch vom Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Poltawa Dmitri Lunin gegenüber ukrainischen Nachrichtenagenturen bestätigt. Die ukrainische Luftabwehr habe dabei zwei Raketen abgeschossen. Der Verwaltungschef des Gebiets Dnepropetrowsk Oleksandr Wilkul berichtete von einem Drohnenangriff auf Kriwoj Rog. Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass am Montag massive Raketenangriffe gegen ukrainische Infrastrukturobjekte unternommen wurden. Er begründete dies mit dem Anschlag auf die Krimbrücke, mit dem sich die Ukraine auf das Niveau von Terrorgruppierungen begeben habe. Mehr zum Thema - Berichte: Raketentreffer in Städten überall in der Ukraine, am SBU-Gebäude und nahe Präsidialamt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.