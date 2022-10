Merkel: Frieden in Europa nur mit "Einbeziehung Russlands" möglich

Angesichts der drohenden Eskalation des Ukraine-Kriegs hat die ehemalige deutsche Regierungschefin davor gewarnt, Drohungen Moskaus als Bluff abzutun. Langfristig sei der Frieden in Europa nur mit Russland möglich.

Quelle: www.globallookpress.com © Sven Hoppe/dpa

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, die Aussagen Russlands in Bezug auf den Ukraine-Krieg nicht ernst zu nehmen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Der Krieg sei eine "tiefgreifende Zäsur", so Merkel auf einer Veranstaltung am Donnerstagabend in München. Sie fügte hinzu: "Wir (sind) alle gut beraten (…), Worte ernst zu nehmen und sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen und sie nicht vorherein als Bluff einzustufen." Ein dauerhafter Frieden in Europa sei nur möglich, wenn man Russland einbeziehe. "Solange wir das nicht wirklich geschafft haben, ist auch der Kalte Krieg nicht wirklich zu Ende." Mehr zum Thema - "Ich war schockiert" – Polens Präsident über Merkels Anruf bei Putin wegen Nord Stream 2

