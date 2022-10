Nach Putsch in Burkina Faso: Demonstranten schwenken russische Fahnen

Nach einem Umsturz am Freitag in Burkina Faso richtete sich der Zorn des Protests inzwischen gegen Frankreich. Dem Land wird Kollaboration mit dem bisherigen Präsidenten vorgeworfen. Protestierende schwenkten russische Fahnen. Im Nachbarland Mali gewann Russland zuletzt an Einfluss.

Quelle: www.globallookpress.com © Jean-Paul Ouedraogo

In der Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou, haben Demonstranten die französische Botschaft angegriffen. Im Internet verbreitete Bilder zeigen, dass die Botschaftsgebäude in Flammen standen. Ebenfalls zu sehen ist eine große Zahl aufgebrachter Demonstranten. Vorausgegangen war dem ein Militärputsch. Das Militär enthob nur acht Monate nach dem letzten Staatsstreich erneut den Präsidenten, Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, seines Amtes. In einer Ansprache im staatlichen Fernsehen RTB wurde der Hauptmann der burkinischen Streitkräfte, Ibrahim Traoré, zum Staatsoberhaupt erklärt. Die Grenzen wurden geschlossen, es wurde zudem eine Ausgangssperre verhängt. Analyse Deutschlands Scheitern in Mali – Sinnbild für den schwindenden europäischen Einfluss in Afrika Die Wut der Demonstranten gegen Frankreich ist auf das Gerücht zurückzuführen, der bisherige Präsident Denimba befände sich unter dem Schutz Frankreichs, der ehemaligen Kolonialmacht des Landes. Die neue Militärregierung fürchtet zudem einen von Frankreich unterstützten Gegenschlag. Frankreich stritt die Vorwürfe ab, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete. Denimba würde sich weder in der französischen Botschaft noch auf einem französischen Militärstützpunkt aufhalten. Frankreich wies jegliche Beteiligung an den Ereignissen im westafrikanischen Land zurück. In den sozialen Medien kursieren Bilder, auf denen Demonstranten mit russischen Fahnen zu sehen sind. Im Nachbarland Mali hatte sich Frankreich aus der dortigen UN-Friedensmission komplett zurückgezogen. Deutschland ist in Mali aufgrund anhaltender Mutmaßungen, Mali suche die militärische Kooperation mit Russland, weiter aktiv. Russland und China gelten vielen afrikanischen Ländern inzwischen als interessantere Bündnispartner als Länder des Westens, unter anderem, weil keine, das Verhältnis belastende kolonialistische Vergangenheit besteht. Mehr zum Thema – Wie Afghanistan? Bundeswehr warnt vor Chaos bei Abzug aus Mali (rt/dpa)

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.