Whistleblower Edward Snowden wird russischer Staatsbürger

Edward Snowden ist es zu verdanken, dass bekannt wurde, wie gründlich die NSA weltweit Daten sammelt und Menschen ausspioniert. Seine Flucht vor den US-Behörden 2013 war abenteuerlich. Nach über acht Jahren in Russland hat er nun die Staatsbürgerschaft erhalten.

Quelle: www.globallookpress.com © Hugo Amaral

Durch Erlass des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat der ehemalige Mitarbeiter der NSA Edward Snowden jetzt die russische Staatsbürgerschaft erhalten. US-Senatoren: Die CIA hat ein geheimes Programm, das Daten von US-Bürgern sammelt Snowden, der 2013 die Welt über die enormen Überwachungsaktivitäten seiner ehemaligen Dienststelle informiert hatte, war zuerst nach Hongkong geflüchtet und danach in der Transitzone des Moskauer Flughafens Scheremetjewo hängen geblieben, während die US-Behörden weltweit nach ihm fahndeten. Nachdem die USA sogar die Maschine des bolivianischen Präsidenten in Österreich zur Landung gezwungen hatten, um Snowden zu suchen, verweigerten ihm mehrere Länder politisches Asyl. 2014 erhielt er einen dreijährigen Aufenthaltstitel in Russland und in der Folge unbegrenzten Aufenthalt. Im November 2020 erklärte Snowdens Anwalt, dieser habe die Absicht, die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Heute wurde er schließlich auf der Liste der neu Eingebürgerten aufgeführt. Seine Frau will es ihm gleichtun. Mehr zum Thema - RT Exklusiv: Assange über die geheime Welt der US-Regierung | Aus dem RT-Archiv von 2016

