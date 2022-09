Putin verkündet Teilmobilmachung in Russland

In Russland wird ein Regime der Teilmobilmachung verhängt. Das hat Präsident des Landes Wladimir Putin am 21. September kurz nach 8 Uhr Berliner Zeit in seiner schon seit dem Vorabend erwarteten Ansprache an die Nation verkündet.

Diese Nachricht wird ergänzt. RT DE hält Sie auf dem Laufenden! Wladimir Putin hat seitens des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs den Vorschlag einer Teilmobilmachung unterbreitet bekommen – und hat für notwendig befunden, ihn zu unterstützen. Russlands Staatschef im Wortlaut zur Vorgehensweise der Mobilmachung: "Der Einberufung zum Militärdienst werden nur diejenigen Bürger unterliegen, die derzeit als Reservisten geführt werden – und zwar vor allem diejenigen, die in den Streitkräften gedient haben, über bestimmte militärische Spezialisierung und einschlägige Erfahrungen verfügen." Dem aktiven Einsatz soll eine Zusatzausbildung voraufgehen, bei der die vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten aufgefrischt werden – aber auch die bereits bei Russlands Intervention in den Ukraine-Krieg gewonnenen Erfahrungen sollen einfließen, so Putin: "Die zum Militärdienst einberufenen Personen durchlaufen eine zusätzliche militärische Ausbildung, bevor sie zu ihren Einheiten entsandt werden, wobei die Erfahrungen aus einer speziellen Militäroperation berücksichtigt werden. Das Mobilisierungsdekret wurde unterzeichnet." Diese Nachricht wird ergänzt. RT DE hält Sie auf dem Laufenden!

