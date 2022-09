Die westlichen Sanktionen eröffnen für Russland und China neue Chancen

Laut dem Leiter des Internationalen Zentrums für gemeinsame Initiativen, Alexei Kalatschew, gegenüber "RT Arabic", wird der Handelsumsatz zwischen China und Russland bis 2024 "zweifellos" das Ziel von 200 Milliarden erreichen.

Quelle: Sputnik © Sergey Pyatakov

Die beispiellosen westlichen Sanktionen gegen Russland haben chinesischen Firmen die Möglichkeit eröffnet, ihre Präsenz auf dem russischen Markt auszubauen. Und diese Gelegenheit werde bereits genutzt, so der Leiter des Internationalen Zentrums für gemeinsame Initiativen, Alexei Kalatschew, am Mittwoch gegenüber RT Arabic. Am Rande des siebten jährlich stattfindenden Östlichen Wirtschaftsforum (EEF), das derzeit in Wladiwostok abgehalten wird, sagte Kalatschew: "Die Krise ist eine Quelle neuer Chancen, und diese neuen Chancen kommen in Form neuer Unternehmungen, die jetzt ganz ungehindert in den russischen Markt eintreten und gleichzeitig ihre Zuverlässigkeit und die Qualität ihrer Produkte unter Beweis stellen können." Er fügte hinzu, dass es zwar einige Unternehmen gibt, die Sanktionen befürchten, denen sie wegen Geschäften mit Russland ausgesetzt sein könnten. "Doch die meisten Unternehmen haben offen ihre Absicht erklärt, in Russland tätig zu werden." Kalatschew, dessen Zentrum gegründet wurde, um die Zusammenarbeit zwischen russischen und ausländischen Firmen unter dem Sanktionsregime zu erleichtern, sagte, seine Arbeit konzentriere sich derzeit auf den Aufbau von Verbindungen zu China in Bereichen wie Landwirtschaft, Automobilherstellung, IT-Technologie und Bauwesen. Gazprom: China wird für russische Gaslieferungen in Rubel und Yuan zahlen Eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen mit chinesischen Unternehmen sind in dieser Woche beim EEF bereits unterzeichnet worden. Darunter ein Vertrag mit der China State Construction Engineering Corporation, dem umsatzstärksten Bauunternehmen der Welt. Gemeinsam wolle man die Entwicklung mehrerer Standorte in Moskau und St. Petersburg vorantreiben, heißt es. Ähnliche Abschlüsse wurden auch mit den Unternehmen NFC und Sunny Machinery Factory unterzeichnet, die im Bereich der Ressourcenentwicklung tätig sind. Angesichts der Dynamik des Handels und der zunehmenden Kooperation zwischen China und Russland in den vergangenen Monaten prognostiziert Kalatschew, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern bis 2024 – und möglicherweise sogar früher – das Ziel von 200 Milliarden US-Dollar erreichen wird. "Die Dynamik des Handels mit China wächst rasant. Letztes Jahr haben wir 146 Milliarden US-Dollar erreicht und in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits 97 Milliarden US-Dollar. Ich denke, dass wir angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich der Handelsumsatz entwickelt, zweifellos unsere Ziele erreichen werden", gab er sich zuversichtlich. Mehr zum Thema - In der neuen Weltordnung zeigen Russlands Waffen nach Westen, seine Wirtschaft nach Osten

