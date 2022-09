Vor dem Treffen der OPEC+: Ölpreise steigen wieder am Freitag

Die rund 20 Staaten der OPEC+ wollen am Montag über ihre Förderpolitik beraten. Es wird erwartet, dass die Öl-Allianz OPEC+ bei ihrem Treffen am 5. September über Förderkürzung beraten wird.

Quelle: AFP © Alexander Klein

Die Ölpreise sind am Freitag nach mehreren Tagen mit Abschlägen wieder gestiegen. Es wird erwartet, dass die OPEC+ bei ihrem Treffen am 5. September über eine Förderkürzung beraten wird. Am Freitag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94,20 US-Dollar. Das waren 1,84 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,71 Dollar auf 88,32 Dollar. Der saudi-arabische Energieminister hatte Ende August eine Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell Opec+ signalisiert. Die Entwicklung der Preise an den Finanzmärkten und der physische Ölmarkt hätten sich zunehmend abgekoppelt, sagte Prinz Abdulaziz bin Salman der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die saudische Warnung zielte mutmaßlich darauf ab, US-Präsident Joe Biden unter Druck zu setzen, das Abkommen mit Iran nicht zu unterzeichnen. Erdölallianz OPEC+ beschließt minimale Produktionserhöhung Zunächst würde ein neues Atomabkommen es Iran ermöglichen, 50 Millionen Barrel von geschätzten 60 bis 80 Millionen Barrel, die auf Tankern und an verschiedenen Standorten in Asien gelagert werden, auf den Markt zu bringen. Iran könnte dann zudem in relativ kurzer Zeit ein bis zwei Millionen Barrel Rohöl pro Tag zusätzlich in den Markt pumpen. Das Exportkartell Opec+ hat vor Kurzem die Prognose für den Überschuss von Rohöl auf dem Weltmarkt gesenkt. Die Gruppe erwarte nur noch einen kleinen Überhang von 0,4 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2022, zitierten Medien am Mittwoch. Die von Saudi-Arabien dominierte Opec und ihre von Russland angeführten Partnerländer beeinflussen als Opec+ maßgeblich den Markt. Die Allianz beschloss zuletzt, ihre Produktionsziele für den Herbst vorerst nur minimal anzuheben. Mehr zum Thema – Globaler Kampf um Energieressourcen: Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg auf den Nahen Osten aus?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.