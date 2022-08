US Open haben Moderna als Sponsor – aber Novak Đoković sagte bereits vorher ab

Zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den US Open in New York, durfte Tennisstar Novak Đoković aufgrund seines Corona-Impfstatus nicht einreisen. Grund dafür sind Regularien der Biden-Regierung. Pikant: Das Pharmaunternehmen Moderna ist in diesem Jahr Großsponsor des Turniers.

Die US Open Series ist eine Serie von derzeit insgesamt acht Turnieren der ATP und WTA Tour, die sich auf die fünf Wochen vor den US Open erstreckt. Bei der bedeutendsten Veranstaltung dieser Serie in New York wird mit Beginn der Woche die aktuelle Nummer sechs der Tennis-Weltrangliste, Novak Đoković, nicht vor Ort sein. So informierte der weiterhin ungeimpfte Tennisstar aus Serbien am 25. August seine Fans weltweit auf Twitter:

"Leider werde ich dieses Mal nicht nach New York zu den US Open reisen können. Vielen Dank an #NoleFam [Anm.: eine Seite von deutschen Fans, die Novak Đoković gewidmet ist] für eure lieben Nachrichten und eure Unterstützung. Viel Glück an meine Mitspieler! Ich werde in guter Form und positiver Stimmung bleiben und auf eine Gelegenheit warten, wieder antreten zu können. Bis bald, Tenniswelt!"

Parallel wuchs in den sozialen Medien eine Diskussion um die Tatsache, dass eine der Sponsoring-Firmen der US Open 2022 das Pharmaunternehmen Moderna ist. Entgegen dem verbreiteten Gerücht, dass vonseiten dieses Sponsors die Gründe für Đokovićs Absage zu suchen seien, findet die sich vielmehr bei weiterhin in den USA gültigen Vorgaben und Einreisebeschränkungen für Nicht-US-Bürger. Seit Oktober 2021 heißt es dort:

"Ab dem 8. November müssen Flugreisende ohne US-Staatsbürgerschaft, die in die Vereinigten Staaten einreisen wollen, vollständig geimpft sein und einen Nachweis über den COVID-19-Impfstatus erbringen, bevor sie ein Flugzeug besteigen, um in die USA zu fliegen, wobei es nur wenige Ausnahmen gibt."

Die offizielle Reaktion von Stacey Allaster, Turnierdirektorin der US Open, auf die Absage des serbischen Tennisstars lautete am 25. August:

"Novak ist ein großartiger Champion, und es ist sehr bedauerlich, dass er nicht an den US Open 2022 teilnehmen kann, da er aufgrund der Impfbestimmungen der Regierung für Nicht-US-Bürger nicht einreisen darf. Wir freuen uns darauf, Novak bei den US Open 2023 wieder begrüßen zu dürfen."

August 25, 2022

Erst im Januar wurde Đoković unter chaotischen Umständen von den Australian Open, dem ersten der vier Grand-Slam-Turniere des Jahres, ausgeschlossen, und zudem aus Australien ausgewiesen, da er zuvor eine heiß umstrittene und diskutierte medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten hatte. Neuen Zündstoff um die Diskussionen hinsichtlich all der Absagen und Verbote für ungeimpfte Sportler und Sportlerinnen, an entsprechenden Wettbewerben oder Vereinsverpflichtungen teilnehmen zu können, liefert aktuell ein Vorfall mit dem bulgarischen Tennisspieler Grigor Dimitrow.

Dieser musste am vergangenen Wochenende in seinem Auftaktspiel bei den Winston Salem Open, einem Tennis-Turnier der US Open Series, aufgrund massiver körperlicher Beschwerden aufgeben. Das entsprechende Twitter-Video zu dem Vorgang informiert:

"Dimitrow muss in seinem Auftaktmatch bei den Winston Salem Open, U.S. Open Series, aufgeben, nachdem ihm im zweiten Satz schwindelig wurde und er kurzatmig war."

August 27, 2022

Dimitrow erklärte bereits im Mai 2020 in einem Video für die Europäische Kommission unter dem Titel: Coronavirus Global Response (Globale Reaktion auf das Coronavirus), warum er persönlich COVID-Impfungen für sinnvoll hält:

"Dies wird uns der Ansage: Spiel, Satz und Sieg näher bringen."

Im Februar 2022 wurde Dimitrow dann bei einem Turnier in Dallas, USA – trotz seiner COVID-Impfungen – positiv auf Corona getestet:

"Grigor Dimitrow hat sich aus dem Turnier zurückgezogen, weil er in die COVID-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle gelistet wurde."

February 4, 2022

Das Unternehmen Moderna informiert auf der Webseite der US Open 2022:

"Moderna ist stolz darauf, ein Partner der US Open zu sein. Wir arbeiten daran, das Versprechen der mRNA-Wissenschaft einzulösen und eine neue Generation von innovativen Medikamenten für Patienten zu entwickeln."

So soll am 9. September laut US-Medien eine "Moderna-Nacht" stattfinden, in der das Unternehmen während des zweiten Halbfinalspiels der Männer "digitale Anzeigen im Stadion in Queens, NY, schaltet". Außerdem werden die Zuschauer dazu aufgefordert werden, "die Webseite von Moderna zu besuchen, um mehr über die mRNA-Wissenschaft zu erfahren". Auf dem US-Fernsehsender ESPN wird dafür auch ein Werbespot mit der Tennislegende Billie Jean King zu sehen sein, "der für mRNA und Moderna wirbt". Laut US-Medien wird "das Unternehmen während der gesamten Dauer des Turniers (29. August bis 11. August September) einen Stand einrichten, um über seine mRNA-Technologie zu informieren".

Bis zuletzt hatte Đoković auf eine Ausnahmeregelung für die US Open gehofft. Er bereitete sich so vor, "als wenn ich die Erlaubnis zum Mitspielen hätte", hatte Đoković, der seit Wimbledon bei keinem Turnier mehr angetreten ist, Ende Juli noch getwittert.

