Papua-Neuguinea schafft Ministerien für Kaffee und Palmöl

Nach den von Unruhen überschatteten Parlamentswahlen hat der Premierminister von Papua-Neuguinea ein neues Kabinett angekündigt. Die meisten Minister blieben im Amt. Zwei neue Regierungsstellen wurden hinzugefügt: Ein Kaffee- und ein Palölministerium.

Quelle: Legion-media.ru © Artem Oleschko

Papua-Neuguinea hat ein neues Kabinett gebildet. Nach Angaben des neuseeländischen Radiosenders New Zealand National umfasst die neue Regierung nun 33 Personen. Zwei neue Ministerien wurden geschaffen, eins für Palmöl und eins für Kaffee. Joe Kuli soll das Kaffeeministerium leiten, während Francis Maneke das Palmölministerium übernimmt. Stars Coffee: Starbucks öffnet in Russland unter neuem Namen Nach Angaben der Regierung von Papua-Neuguinea sind Kaffee und Palmöl die wichtigsten Exportprodukte des Landes. Deshalb seien für die Entwicklung und Ausweitung ihrer Produktion eigene Behörden geschaffen worden. Die neu geschaffenen Stellen sollen das Engagement der Regierung für die Entwicklung der wichtigsten Agrarindustrien des Landes zeigen. Kaffee aus Papua-Neuguinea hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Importgut entwickelt. Neben anderen servieren Cafés in Australien, den USA und Japan bevorzugt Kaffee, der aus in Papua-Neuguinea angebauten Bohnen hergestellt wird. In diesem Zusammenhang sagte James Marape, der Premierminister des Landes: "Minister Kulis' Schwerpunkt wird Kaffee, Kaffee und Kaffee sein. Ich will Kaffee trinken, der in Goroka, Mount Hagen, Lae und anderen Teilen des Landes hergestellt wird. Ich will, dass mehr Kaffee für den Export in die lukrativen Märkte der Welt angebaut wird." Die Kaffeeproduktion des Landes wird von dörflichen Kleinbauern dominiert, die fast 85 Prozent der jährlichen Ernte des Landes einfahren. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Viehzucht ist die Kaffeeproduktion eine Einkommensquelle für fast zwei Millionen Menschen. Die Bevölkerung Papua-Neuguineas zählt nach Angaben der Webseite StatisticsTimes derzeit wenig mehr als neun Millionen Menschen. Tchibo verlässt den russischen Markt Nach Palmöl ist Kaffee das zweitwichtigste landwirtschaftliche Erzeugnis Papua-Neuguineas und macht 27 Prozent der Agrarexporte und sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Palmöl beträgt inzwischen 40 Prozent der Agrarexporte des Landes. Die Parlamentswahlen in Papua-Neuguinea hatten vom 2. bis 22. Juli 2022 stattgefunden. Der Wahlkampf und die Auszählung der Stimmen waren von Gewalt und Stammeskonflikten geprägt, bei denen 49 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt wurden. Der wiedergewählte Premierminister James Marape übernahm die amtierende Regierung, fügte aber die neuen Ämter hinzu. John Rosso bleibt stellvertretender Premierminister. Das Amt hatte Rosso im Mai 2022 kurz vor den Wahlen von Sam Basil übernommen, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Ian Ling Stuckey bleibt Finanzminister und William Duma Minister für staatseigene Unternehmen. Mehr zum Thema - Teuerung in Sicht: Schlechte Kaffee-Ernte in Brasilien

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.