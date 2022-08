Britische Royal Air Force will keine weißen Männer mehr

Die Rekrutierung weißer Männer wird bei der britischen Royal Air Force bis September ausgesetzt. Die Angeworbenen sollen die Diversitätsziele erfüllen; bisher sind jedoch zu wenige Frauen und Minderheiten unter den neuen Rekruten.

Die Leiterin der Rekrutierungsabteilung der britischen Royal Air Force (RAF) hat vor einigen Tagen ihren Abschied eingereicht, weil die gegenwärtige Rekrutierungspolitik ihrer Ansicht nach eine Bedrohung für die Kampfstärke darstellt. Das meldete der britische Sender Sky News am Dienstag und sagte, seinen Quellen zu Folge handele es sich bei der Mitarbeiterin um einen Oberst der RAF. Meinung Wenn man sieht, wer auf Boris Johnson folgen könnte, erkennt man, dass er ein echter Staatsmann war Im Vorfeld hatte das britische Verteidigungsministerium die Zielvorgabe gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 30 Prozent der Soldaten Frauen sein sollen. Gegenwärtig beträgt der Frauenanteil in den Streitkräften zwölf Prozent. Die RAF hat dieses Ziel noch einmal verschärft und strebt bis dahin 40 Prozent Frauen und einen Anteil von 20 Prozent für Personen aus ethnischen Minderheiten an. Im letzten Dezember hatte Admiral Sir Tony Radakin, der Kommandeur der gesamten britischen Streitkräfte, in einer Rede erklärt, es ginge nicht "um Wokeness. Sondern um Jämmerlichkeit. Die Jämmerlichkeit zu weniger Frauen. Die Jämmerlichkeit, die ethnische, religiöse und kognitive Diversität unserer Nation nicht widerzuspiegeln." Vize-Luftmarschall Maria Byford bestätigte inzwischen in einem Interview mit der Times, dass die Rekrutierung weißer Männer für die Luftwaffe bis September derzeit "pausiert", weil die angestrebten Ziele von 25 Prozent Frauen und zwölf Prozent Minderheiten für dieses Jahr noch nicht erreicht worden seien; der aktuelle Wert liege bei 20 Prozent Frauen und acht Prozent Minderheiten. "Wenn ich mehr Frauen und mehr Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen mit einschließen kann, dann habe ich auf lange Frist, denke ich, einen besseren Dienst. Wir schämen uns nicht, das zu tun, weil ich denke, dass das eine gute Sache ist", sagte sie. Bereits im Juli hatte der Chef der Luftwaffe erklärt, auch Individuen mit Autismus und anderen Formen von "Neurodiversität" sollten über eine Karriere in der RAF nachdenken. Auch der Fitnesstest sei nicht mehr so wichtig. "Es wird sich alles um Daten und Digitales drehen und … wir brauchen [dazu] wahrscheinlich keine Leute, die einen Test in physischer Fitness schaffen." Pride Month: Beflaggung einer Straße in London sorgt für kontroverse Diskussionen Ein Sprecher des Finanzministers Rishi Sunak, der sich gegenwärtig um den Vorsitz der Konservativen und damit die Position des britischen Premiers bewirbt, sagte dazu: "Das einzige, das bei der Rekrutierung eine Rolle spielen sollte, ist der Charakter, nicht das Geschlecht oder die Hautfarbe. Dass das Verteidigungsministerium es zulässt, dass die Sicherheit Großbritanniens durch den Drang nach sogenannter 'Diversität' in Gefahr gebracht wird, ist nicht nur beschämend, es ist gefährlich." Eine Sprecherin der RAF sagte am Mittwoch, "wie in der Royal Navy und der britischen Armee tun wir alles, was wir können, um aus unterrepräsentierten Gruppen zu rekrutieren und sicherzustellen, dass wir eine diverse Belegschaft haben". Das Portal Zero Hedge kommentierte dies mit dem Satz: Du weißt, dass du in Schwierigkeiten bist, wenn eine offizielle Sprecherin von der RAF als "Belegschaft" spricht. Mehr zum Thema - Die Gutmenschen-Idee der USA: Intersektionaler Imperialismus als neue Vermarktungsstrategie

