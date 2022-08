Finnische Regierungschefin tanzt auf wilder Hausparty – Opposition verlangt Drogentest (Video)

Im Internet kursieren Videos, die die finnische Premierministerin Sanna Marin auf einer Party zeigen, mit finnischen Stars und Sternchen. Die Aufnahmen lösten scharfe Kritik aus, bis hin zur Aufforderung, einen Drogentest zu machen.

Die finnische Premierministerin Sanna Marin hat abgestritten, auf einer Party Drogen genommen zu haben, nachdem Videos von ihrer Feiernacht online auftauchten, in denen sich angeblich einige der Partygäste über Kokain unterhalten. Die Kontroverse hat dazu geführt, dass einige Politiker von der jungen Regierungschefin einen Drogentest verlangen. Marin sagte am Donnerstagmorgen den Medien: "Ich bin empört, dass diese Videos öffentlich gemacht wurden. Ich war nur eine Nacht mit Freunden unterwegs. Habe Party gemacht – auch etwas wild – getanzt und gesungen." Finnland plant, Visumsvergabe an russische Bürger zu reduzieren Sie bestritt, irgend etwas Falsches getan zu haben, aber beklagte die Verletzung ihrer Privatsphäre. Die Party fand vor einigen Wochen in einer Privatwohnung statt, sagte sie, und sie habe erwartet, dass ihre Freizeit vertraulich bleibe. Marin bestätigte, dass die Party später in zwei Bars in Helsinki fortgesetzt wurde. Die Aufnahmen, die seit Beginn der Woche in den sozialen Netzwerken zirkulieren, zeigen, wie die 36-jährige finnische Premierministerin sich mit einigen bekannten Personen, insbesondere aus der Unterhaltungsindustrie, vergnügt, aber auch der 31-jährige Abgeordnete Ilmari Nurminen war beteiligt. Nach Berichten in der Lokalpresse konnte man hören, wie einige der Partygäste einen Begriff riefen, der sich auf Kokain beziehen kann. Eine Reihe finnischer Politiker haben ihre Besorgnis geäußert, das Ansehen der Premierministerin könne Schaden leiden. Der Abgeordnete Mikko Kärnä schlug vor, Marin solle freiwillig einen Drogentest machen und die Ergebnisse veröffentlichen, um keinen Raum für Spekulationen zu lassen. Kärnäs Partei ist Teil der gegenwärtigen Regierungskoalition. Medienberichte: Finnen, die in Russland tanken, werden in ihrer Heimat des Verrats beschuldigt Marins Liebe für das Nachtleben wurde schon letztes Jahr zum Thema, als sie mit ihrem Mann ausging, Stunden nachdem ein Mitglied ihres Kabinetts positiv auf COVID-19 getestet worden war. Es gab einige Verwirrung, ob Geimpfte wie sie sich nach Kontakt selbst isolieren sollten. Später entschuldigte sie sich dafür, die Gesundheitsrichtlinien ihre eigenen Regierung nicht noch einmal überprüft zu haben. Sanna Marin leitet jene finnische Regierung, die einen NATO-Beitritt des Landes in die Wege geleitet hat, das einst eine russische Provinz war und über Jahrzehnte hinweg beste Beziehungen zu seinem großen Nachbarland unterhielt. Sie hatte im Mai dieses Jahres den Beschluss des Staatsrates vorgetragen, nach dem der Präsident aufgefordert wurde, die Mitgliedschaft zu beantragen. Das Parlament wurde dazu nur gehört. Mehr zum Thema – Estland und Finnland verhandeln über Sperrung des Finnischen Meerbusens für russische Kriegsschiffe

