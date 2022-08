Terroranschlag oder explodierende Feuerwerkskörper? Explosion in einem Einkaufszentrum in Jerewan

In der armenischen Hauptstadt Jerewan hat sich am Sonntag in einem Einkaufszentrum eine Explosion ereignet. Die Ursachen der Explosion sind noch nicht bekannt: Spekuliert wird über explodierende Feuerwerkskörper, aber auch über einen Terroranschlag. Die Behörden gehen von 26 Verletzten aus.

Am Sonntagmittag hat sich im Surmalu-Einkaufszentrum in der armenischen Hauptstadt Jerewan eine Explosion ereignet. Berichtet wird von Toten und Verletzten, die Ursache der Explosion ist derzeit noch unklar. Inzwischen haben die Behörden mitgeteilt, dass es nach derzeitigen Erkenntnissen wohl keine Toten gebe. Die Zahl der Verletzten wurde zunächst mit 20 angegeben. Später wurde sie auf 26 Verletzte korrigiert. Der Brand wurde durch die Feuerwehr in den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad eingestuft, acht Löschfahrzeuge sind mit ihren Mannschaften am Einsatzort. Im Internet tauchte indessen ein Video der Explosion auf, wie die Nachrichtenagentur Sputnik berichtet. Auf dem Filmmaterial ist zunächst Rauch zu sehen, gefolgt von einer starken Explosion. In den sozialen Netzwerken wird spekuliert, dass Feuerwerkskörper infolge eines Brandes detoniert seien. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti hat ein Video veröffentlicht, das die Feuerwehr bei Löscharbeiten zeigt. Sobald zuverlässige Informationen zur Ursache der Explosion und des Brandes vorliegen, wird RT DE darüber gesondert berichten. Mehr zum Thema - Armeniens Premierminister: Situation in Bergkarabach äußerst kompliziert

