Medienberichte: Indien zahlt für russische Kohle mit Yuan und Dirham

Indische Unternehmen zahlen für russische Kohlelieferungen zunehmend in Yuan, VAE-Dirham, Hongkong-Dollar und Euro und vermeiden die Verwendung des US-Dollars, um das Risiko einer Verletzung westlicher Sanktionen zu verringern. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Quellen und Dokumente, die der Agentur vorliegen.

Im Juni kauften indische Stahl- und Zementhersteller 742.000 Tonnen Kohle ohne den US-Dollar als Zahlungsmittel. Das entspricht fast der Hälfte (44 Prozent) der gesamten russischen Kohleexporte in diesem Monat (1,7 Millionen Tonnen), so die Agentur weiter. Auf den Yuan entfielen 31 Prozent der Nicht-Dollar-Zahlungen, auf den Hongkong-Dollar 28 Prozent, weniger als ein Viertel entfiel auf den Euro, und etwa ein Sechstel der Zahlungen wurde in VAE-Dirhams getätigt.

Im Juni berichtete Reuters, dass Indiens größter Zementhersteller UltraTech Cement 157.000 Tonnen Kohle von der russischen Siberian Coal Energy Company (SUEK) kaufte. Nach Angaben der Agentur belief sich das Geschäft auf 172,6 Millionen Yuan (25,81 Millionen US-Dollar). Wie Quellen berichten, wurde der Kohleverkauf von der in Dubai ansässigen SUEK-Einheit organisiert, wobei auch andere indische Unternehmen russische Kohle bestellten und in Yuan bezahlten.

Bis Anfang März war der Hauptnutznießer von SUEK Andrei Melnitschenko. Melnitschenko unterliegt den Sanktionen der EU und der USA. Nach Angaben von Reuters wird das Unternehmen von seiner Frau Alexandra geleitet.

Ein in Singapur ansässiger Devisenhändler erläuterte gegenüber der Agentur, er habe in den letzten 25 Jahren seiner Tätigkeit noch nie ein indisches Unternehmen gesehen, das im internationalen Handel mit Yuan bezahlt habe. Er fügte hinzu:

"Im Wesentlichen umgeht es damit den US-Dollar."

Im Juli wurde Russland zum drittgrößten Kohlelieferanten Indiens, wie das indische Beratungsunternehmen Coalmint mitteilte. Zuvor stand das Land auf der Liste der Kohlelieferanten traditionell an sechster Stelle nach Indonesien, Südafrika, Australien und den USA sowie Mosambik und Kolumbien, die abwechselnd zu den fünf größten Kohlelieferanten gehörten.

Im März berichtete Bloomberg, dass die ersten in Yuan bezahlten Lieferungen russischer Kohle und russischen Öls in China eingetroffen seien. Zuvor hatte das chinesische Außenministerium den Übergang zur Zahlung in Rubel und Yuan für Energiekäufe gestattet.

Im Frühjahr stellte der russische Präsident Wladimir Putin die Zahlungen für Gas an nicht befreundete Länder auf Rubel um. Er begründete dies damit, dass sich die Währungen der westlichen Länder selbst kompromittiert hätten. Der Präsident kündigte außerdem an, den Anteil der Abrechnungen in der Landeswährung am russischen Außenhandel drastisch zu erhöhen.

