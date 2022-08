Litauischer Politiker droht Chinesen und Russen und bezeichnet sie als "Mongolen"

Ein Abgeordneter der Regierungspartei in Litauen veröffentlichte auf Twitter eine "Warnung" gegen China und Russland und scheute sich dabei nicht, einen rassistischen Begriff für die Bewohner beider Länder zu verwenden.

Quelle: www.globallookpress.com

Das "Großherzogtum Litauen" wird das "mongolische" Moskau zerstören, wenn die "Mongolen" Chinas in Taiwan einmarschieren, schrieb ein Abgeordneter der Regierungspartei aus dem kleinen baltischen Staat auf Twitter. "Wenn die Mongolen in Taiwan einmarschieren, werden wir uns rächen, indem wir das kleine mongolische Dorf namens 'Moskau' zerstören", schrieb Matas Maldeikis vergangene Woche, als das chinesische Militär mit Übungen rund um Taiwan begann. "Das Großherzogtum Litauen steht zu Taiwan!" fügte er hinzu und ergänzte seinen Tweet mit einem Porträt des litauischen Königs Algirdas aus dem 14. Jahrhundert. Maldeikis ist Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für die Beziehungen zu Taiwan und hat Peking zuvor bereits verärgert, nachdem er 2021 eine Delegation von Abgeordneten auf die umstrittene Insel anführte. Entzug von Preisen und Staatsbürgerschaft – Litauen will Sportler für Reise nach Sotschi abstrafen Während es in den baltischen Staaten und der Ukraine ein gängiger rassistischer Ausdruck ist, die Russen als "Mongolen" zu bezeichnen, ist die Anwendung dieses Begriffs auf Chinesen etwas neuartig. Für Maldeikis sind solche Ausfälle jedoch sein Markenzeichen, seit er sich nach seiner Wahl in das Parlament Litauens im Jahr 2020 für die Sache Taiwans einsetzt. In seiner Twitter-Biografie bezeichnet sich der Abgeordnete als "Leiter der Parlamentsfraktionen für die Beziehungen zu Taiwan und dem demokratischen Russland". In der ersten Funktion leitete er im November 2021 eine Delegation baltischer Parlamentsabgeordneter nach Taiwan, was Peking dazu veranlasste, die diplomatischen Beziehungen zu Vilnius offiziell herabzustufen. China hatte seinen Botschafter bereits im August davor abgezogen, nachdem Litauen angekündigt hatte, de facto eine taiwanesische Botschaft in Litauen zu eröffnen. Peking hatte vergangene Woche massive Militärübungen rund um Taiwan durchgeführt, nachdem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Insel gegen Chinas ausdrückliche Warnungen besucht hatte. China betrachtet die Insel als Teil seines Hoheitsgebiets. Meinung Peking und Moskau könnten den Widerstand gegen das Diktat des Westens anführen Maldeikis setzt sich nicht nur für Taiwan und die Ukraine ein, sondern ist auch ein Romantiker des mittelalterlichen Großherzogtums und hat eine Fixierung auf Smolensk. Litauen kontrollierte diese russische Stadt zwischen 1414 und 1654 insgesamt 150 Jahre lang, verzichtete aber schließlich auf seine Ansprüche zugunsten Russlands. Zu diesem Zeitpunkt war das Großherzogtum bereits mit dem polnisch-litauischen Staatenbund verschmolzen. Der osteuropäische Megastaat wurde später zwischen den den damaligen Großmächten Österreich, Preußen und Russland aufgeteilt und verschwand 1791 von der Landkarte. Maldeikis ist Abgeordneter der regierenden Vaterlandsunion TS-LKD, die von Außenminister Gabrielius Landsbergis angeführt wird. Auch die Eltern von Maldeikis waren beide Abgeordnete im kleinen und südlichsten baltischen Staat. Das moderne Litauen hat 2,8 Millionen Einwohner, was weniger als einem Viertel der Größe des "kleinen mongolischen Dorfes" Moskau entspricht. Mehr zum Thema - Entzug von Preisen und Staatsbürgerschaft – Litauen will Sportler für Reise nach Sotschi abstrafen

