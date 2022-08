Mexikanischer Präsident schlägt einen globalen fünfjährigen Waffenstillstand vor

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador ist der Ansicht, dass alle militärischen Konflikte und Handelskriege beendet werden müssen. Die Welt sollte sich auf einen Waffenstillstand für mindestens fünf Jahre einigen, um alle Krisen zu bewältigen.

Quelle: Gettyimages.ru © Future Publishing

Auf einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt stellte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador seine Initiative vor. Die Welt habe in jüngster Zeit viele Krisen wie die COVID-19-Pandemie, Kämpfe in der Ukraine, Spannungen um Taiwan und eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums erlebt. Um dagegen vorzugehen, sei ein Waffenstillstand erforderlich, sagte der Präsident. Mexiko an EU-Parlament: "Genug der Korruption, der Lügen und der Heuchelei" "Die Nationen können sich auf einen Waffenstillstand von mindestens fünf Jahren einigen, um die Krise, die die Völker betrifft, bewältigen zu können. Ein Waffenstillstand, der Krieg, Konfrontation und Provokationen beendet. Sobald die Kämpfe aufhören, sollten die Dinge so bleiben, wie sie sind, insbesondere der Krieg zwischen Russland und der Ukraine." Die USA, Russland und China sollten seinen Vorschlag annehmen und ihn auch der UNO vorlegen. Keine Regierung der Welt sollte unverantwortlich handeln, so Obrador. Während des Waffenstillstandes könnten die Nationen zusammenarbeiten, um den Armen zu helfen und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. "Nein zu Provokationen, nein zum Krieg. Wir wollen keine Hegemonien in der Welt. Es ist nicht zu viel verlangt, die Vereinigten Staaten, Russland und China zu bitten, diesen Vorschlag zu akzeptieren, der dann in den Vereinten Nationen eingebracht werden könnte." Obrador fügte hinzu, dass es "nicht um Gut und Böse" gehe, sondern darum, die Interessen der einfachen Menschen über die von Regierungen und Wirtschaftsgruppen zu stellen. "Auch wenn dies utopisch klingt, ist es genau das, was wir brauchen. Es gibt keinen anderen Weg." Auf die Frage nach der Haltung Mexikos zur Taiwan-Frage erklärte Obrador, dass der Dialog Vorrang vor der Konfrontation haben sollte. Die Länder sollten die Handelskriege beenden und den Rahmen der UNO nutzen. Mexiko hat die Sanktionen gegen Russland nicht unterstützt. Obrador erklärte, das Land wolle "gute Beziehungen zu allen Regierungen pflegen". Der Konflikt sollte mittels Dialog gelöst werden. Der Präsident teilte auch mit, dass die Regierung seines Landes keine Waffen an die Ukraine liefern werde. Mehr zum Thema - Krieg, Zerstörung, Verarmung: Ein globales System in der Krise

