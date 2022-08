Südkoreas Präsident geht pünktlich zu Pelosis Anreise in den "Sommerurlaub"

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol hat mit der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, telefonisch gesprochen, anstatt sich während des laufenden Besuchs der Amerikanerin in seinem Land persönlich mit ihr zu treffen. Das teilte das Präsidialamt Südkoreas mit.

Nach Angaben eines südkoreanischen Beamten, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert wurde, befindet sich Yoon in einem "Sommerurlaub". Während ihres Telefonats bekräftigten Yoon und Pelosi ihr Engagement für die "Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel.

Beobachter vermuten, dass der südkoreanische Staatschef ein Treffen mit Pelosi vermeiden wollte, um China, den größten Handelspartner des Landes, nicht zu verärgern. Kim Heung-kyu, Direktor des US-China-Policy-Institutes der südkoreanischen Ajou-Universität, erklärte gegenüber der Korea Times:

"Pelosi ist die drittwichtigste Politikerin in den USA, und in der Vergangenheit hätten der Präsident oder der Außenminister versucht, mit ihr zu sprechen, aber ich denke, dass die Regierung dieses Mal beschlossen hat, das Thema nicht übermäßig zu politisieren und China nicht unnötig zu verärgern."

Ein südkoreanischer Journalist bezeichnete Yoons Entscheidung als "etwas merkwürdig" und als Brüskierung von Pelosi. Raphael Rashid, ein in Seoul ansässiger Reporter, twitterte ein Bild des südkoreanischen Präsidenten, der am Mittwochabend mit einigen lokalen Schauspielern etwas trinken ging, und fragte sich, ob Yoon "zu beschäftigt" sei, um Pelosi zu treffen.

Neben Yoon wird Pelosi auch nicht mit dem südkoreanischen Außenminister Park Jin zusammentreffen, der am Mittwoch in die kambodschanische Hauptstadt Phnom Penh geflogen ist, um an den multilateralen Gesprächen mit den südostasiatischen Staaten und anderen Partnern im Rahmen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) teilzunehmen.

Im Rahmen seiner Verpflichtungen in Phnom Penh nahm Park am Donnerstag am Außenministertreffen der ASEAN+3-Staaten (Japan, Südkorea und China) teil. Der südkoreanische Parlamentspräsident Kim Jin-pyo ist der ranghöchste Beamte, der Pelosi während ihres Besuchs im Rahmen ihrer Reise in die asiatisch-pazifische Region getroffen hat. In einer gemeinsamen Erklärung, die nach dem Treffen zwischen den beiden Sprechern veröffentlicht wurde, wurden die Bemühungen um "Denuklearisierung und Frieden durch internationale Zusammenarbeit und diplomatischen Dialog" von beiden Seiten unterstützt.

Ein zuvor unangekündigter Zwischenstopp in Taiwan am 2. August, bevor Pelosi am Mittwoch in Seoul eintraf, löste eine heftige Reaktion Pekings aus, das ab Donnerstag in sechs Regionen um Taiwan Übungen mit "scharfen Waffen" und ballistischen Raketen verkündete. Nach Angaben chinesischer Staatsmedien handelt es sich dabei um die bisher größte gemeinsame Kampfübung, die Peking in der Straße von Taiwan bis dato durchgeführt hat.

Im Rahmen der laufenden Gefechtsübungen erklärte das Ostkommando der Volksbefreiungsarmee am Donnerstag, es habe "Präzisionsangriffe" auf Ziele an der Ostfront Taiwans durchgeführt. Die Volksbefreiungsarmee erklärte, dass "gemeinsame Blockade-, See- und Landangriffs- sowie Luftkampfübungen im Mittelpunkt der Gefechtsübungen" stünden, die am Sonntag abgeschlossen werden würden.

