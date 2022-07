Gazprom erwartet weitere Reduzierung der Gaslieferungen nach Europa

Der Westen wirft Moskau gerne vor, dass die Reduktion der Gaslieferungen eine Art Reaktion auf die beschlossenen westlichen Sanktionen sei. Russland verweist hingegen auf technische Probleme sowie die mangelhafte Kooperation westlicher Firmen.

Quelle: www.globallookpress.com © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Russland hat seinen Gasfluss nach Europa durch die Nord Stream 1-Pipeline aufgrund von Turbinenfehlfunktionen reduziert. Dies gab der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Gazprom, Witali Markelow, am Freitag bekannt. Die Probleme seien darauf zurückzuführen, dass das deutsche Unternehmen Siemens, das die Turbinen herstellt, seinen Verpflichtungen nicht nachkomme, sagte er gegenüber Russia-24 TV. Siemens habe bisher nur ein Viertel aller insgesamt festgestellten Störungen an seinen Turbinen beseitigt, kritisierte Markelow. Am Mittwoch meldete der Nord Stream 1-Betreiber GASCADE, dass der Gasfluss durch die Pipeline auf ein Fünftel der maximalen Kapazität reduziert worden sei. Einen Tag zuvor hatte Gazprom angekündigt, dass es den Betrieb seiner zweiten Siemens-Turbine für eine Überholung unterbrechen müsse. Nach der Abschaltung wird der Gasfluss durch Nord Stream 1 voraussichtlich 33 Millionen Kubikmeter pro Tag nicht überschreiten. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, als der Energieriese noch immer auf eine weitere Turbine für die Pipeline wartete, die aus Deutschland kommen sollte, nachdem sie in Kanada gewartet worden war. Markelow beklagte: "Unsere europäischen Partner werfen uns vor, die Gaslieferungen nach Europa ohne ausreichende Gründe zu reduzieren. Doch nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein." Der Gazprom-Vertreter fügte hinzu, dass es die westlichen Partner des Unternehmens seien, die "ihren Verpflichtungen – den vertraglichen Verpflichtungen – für die Wartung der Verdichterstation nicht nachkommen". Wegen Energiekrise: Rügener Bürgermeister fordern Inbetriebnahme von Nord Stream 2 Einem früheren Bericht der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant zufolge müssen mehrere Turbinen der Verdichterstation Portowaja an der russischen Ostseeküste gewartet werden. Die aktuelle Lizenzvereinbarung erlaubt es Siemens Energy, bis Ende 2024 fünf weitere Turbinen für Wartungsarbeiten abzunehmen. "Wir fordern unsere Partner auf, ihre eigenen Probleme so schnell wie möglich zu lösen", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und fügte hinzu, dass sich dann die Gasversorgung Europas "in kürzester Zeit wieder normalisieren" werde. Markelow fügte hinzu, dass sein Unternehmen plane, einen Teil der Korrespondenz mit seinen westlichen Partnern zu veröffentlichen. Die Dokumente wurden einige Stunden später veröffentlicht. Die verringerten Lieferungen aus Russland haben in Europa zu einem sprunghaften Anstieg der Gaspreise geführt. Allein am Mittwoch stiegen die Preise um mehr als 20 Prozent auf fast 2.500 Euro pro tausend Kubikmeter. Die europäischen Staats- und Regierungschefs machen Russland für die Gaspreiserhöhungen verantwortlich. Letzte Woche sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin könne sich bei den Gaslieferungen nicht mehr auf Russland verlassen, was eine scharfe Reaktion Moskaus auslöste. Derartige Aussagen stünden "in absolutem Widerspruch zur Realität und zur Geschichte der Lieferungen". Die Entwicklungen folgen auf einen Streit über eine Siemens-Turbine, die zur Reparatur nach Kanada geschickt worden war, aber von Ottawa aufgrund der Sanktionen gegen Moskau wegen dessen Militäroperation in der Ukraine nicht rechtzeitig zurückgeschickt wurde. Gazprom führte die Verzögerung als Grund für die 60-prozentige Verringerung des Gasflusses durch Nord Stream 1 im Juni an. Nach Verhandlungen mit Berlin beschloss Ottawa, eine indirekte Lieferroute über Deutschland zu nutzen, um die Sanktionen nicht zu verletzen. Mehr zum Thema – Kiew verlangt von Washington Erdgaslieferungen zu denselben Bedingungen wie bei den Waffen

