CIA-Direktor dementiert Spekulationen über Putin: Er ist eigentlich sogar "zu gesund"

In der letzten Zeit häuften sich Spekulationen über Gesundheitsprobleme des russischen Präsidenten. Beweise dafür gibt es nicht. CIA-Direktor William Burns kassierte diese Gerüchte jetzt ein. Auf einem Sicherheitsforum im US-Bundesstaat Colorado sagte er, Wladimir Putin sei eigentlich sogar "zu gesund".

Quelle: AP © Mikhail Metzel

In der Presse und den sozialen Netzwerken häufen sich seit Beginn des Ukraine-Krieges Spekulationen, wonach Wladimir Putin, der im Oktober 70 Jahre alt wird, krank sein soll. CIA-Direktor William Burns äußerte sich auf einem Sicherheitsforum in Aspen im US-Bundesstaat Colorado zu diesen Gerüchten. Er sagte, die US-Geheimdienste hätten keine Informationen, die den schlechten Gesundheitszustand des russischen Präsidenten bestätigen könnten: "Es gibt viele Gerüchte über den Gesundheitszustand von Präsident Putin, aber soweit wir beurteilen können, ist er sogar zu gesund. Betrachten Sie dies als eine informelle Einschätzung des Geheimdienstes." Burns sagte auch, die Pläne des russischen Präsidenten, in die Ukraine einzumarschieren, beruhten auf "zutiefst fehlerhaften Annahmen und Illusionen". Nach Angaben des CIA-Direktors, der zuvor als Botschafter in Moskau tätig war, habe er Putin in privaten Gesprächen sagen hören, dass die Ukraine kein echtes Land sei. Auch Russlands Außenminister Sergei Lawrow dementierte frühere unbestätigte Berichte über eine Krankheit oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustands Wladimir Putins. Vernünftige Menschen könnten bei Putin keine Anzeichen von Unwohlsein erkennen, sagte er im Mai dieses Jahres. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte am Donnerstag, es gebe verschiedene Gerüchte aus der Ukraine und aus westlichen Ländern über Putins Gesundheit. Diese seien aber unwahr und "nichts als Falschmeldungen". Mehr zum Thema - Wladimir Putin: "Eine neue Etappe der Weltgeschichte steht bevor"

