Kreml: Putin wird Staatsoberhäupter von Iran und Türkei treffen

Der russische Präsident plant für nächste Woche einen Besuch in Teheran, bei dem er an einem trilateralen Treffen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan teilnehmen wird.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am 19. Juli zu Gesprächen mit seinem iranischen und seinem türkischen Amtskollegen nach Teheran reisen, kündigte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag während einer Pressekonferenz an. Putin werde an einem trilateralen Treffen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Rahmen des sogenannten "Astana-Friedensprozesses" teilnehmen. Das Format wurde Anfang 2017 mit dem Ziel ins Leben gerufen, den seit elf Jahren andauernden Konflikt in Syrien zu beenden.

"Neben dem trilateralen Treffen wird es auch bilaterale Treffen geben", sagte Peskow.

Putin und Erdoğan hatten am Montag ein Telefongespräch geführt, in dem sie über die Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel, die Verwendung nationaler Währungen bei Transaktionen und russische Energieträgerlieferungen sprachen. Die beiden Staatsoberhäupter tauschten sich auch über die Lage in der Ukraine aus, "auch im Zusammenhang mit der Koordinierung der Bemühungen um die Sicherheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer und der Getreideexporte auf die Weltmärkte", heißt es in dem auf der Website des Kremls veröffentlichten Gesprächsprotokoll.

Laut der Direktion für Kommunikation des türkischen Präsidenten sagte Erdoğan seinem russischen Amtskollegen, "dass es an der Zeit sei, dass die Vereinten Nationen Maßnahmen für den Plan zur Schaffung sicherer Korridore über das Schwarze Meer für den Getreideexport ergreifen".

Kiew und westliche Staaten haben Russland beschuldigt, die Lebensmittelexporte aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen zu blockieren, was angeblich zum Anstieg der weltweiten Lebensmittelpreise beigetragen habe. Moskau bestreitet diese Vorwürfe und betont, es biete Frachtern Möglichkeiten für eine sichere Durchfahrt, während die Ukraine zivile Schiffe am Verlassen der Häfen hindere. Russland behauptet auch, dass von Kiew verlegte Seeminen eine Bedrohung für die Schifffahrt in dem Gebiet darstellen.

Das Hauptthema der Gespräche zwischen Putin und Raisi werde laut Mohammad Reza Pour Ebrahimi, dem Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses des iranischen Parlaments, die "Planung für die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland" sein.

Er begrüßte die Ergebnisse des Besuchs von Raisi in Russland im Januar, wodurch ein "neues Kapitel der Wirtschaftsbeziehungen" zwischen den beiden Ländern markiert wurde. Der Vorsitzende der Kommission erklärte außerdem, dass Russland angesichts der von westlichen Ländern verhängten Sanktionen "immer dringender" eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Iran benötige.

Mehr zum Thema - Medienberichte: Saudi-Arabien erwägt Beitritt zum BRICS-Bündnis