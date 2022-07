Duma-Sprecher droht den USA: Wir könnten Alaska zurückholen

Wenn die USA über russische Ressourcen im Ausland bestimmen, sollten sie nicht vergessen, dass Alaska einst zu Russland gehört hatte, sagte der Sprecher der russischen Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin: "Amerika sollte sich immer daran erinnern".

Während der Plenarsitzung am Mittwoch wandte sich Wolodin an die USA und mahnte, dass sie bei ihrer Bestimmung über russische Vermögenswerte im Ausland nicht Alaska vergessen sollten. Der Sprecher betonte, Moskau habe "etwas zurückzuholen", berichtete die Agentur RIA Nowosti: "Amerika sollte sich immer daran erinnern, dass es dort Alaska gibt. Bevor sie versuchen, über unsere Ressourcen im Ausland zu bestimmen, sollten sie daran denken, dass wir auch etwas zurückzuholen haben." "Wir mischen uns nicht in deren innere Angelegenheiten ein. Und sie sagen seit Jahrzehnten, dass alles, was bei ihnen vor sich geht, etwa die Wahl der Präsidenten, dass dies auf die Einmischung Russlands zurückzuführen ist. Sie respektieren also ihre Präsidenten und die Wahl ihrer Bürger nicht. Was soll man dazu sagen?" Duma-Chef lässt Aufkündigung des russisch-norwegischen Abkommens über Seegrenzen erörtern Von 1799 bis 1867 wurde Alaska von der Russisch-Amerikanischen Kompagnie verwaltet, einer halbstaatlichen Handelsgesellschaft. Nach dem Krimkrieg wurde beschlossen, die Gebiete an die USA für 7,2 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Der Vertrag wurde im März 1867 unterzeichnet. Alaska ist der nördlichste und flächenmäßig größte Bundesstaat der USA. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden dort große Öl- und Gasreserven sowie Goldvorkommen entdeckt. Vereinzelte Aktivisten fordern immer wieder, Alaska zurückzuholen. Auf der Webseite des Weißen Hauses erschien im Jahr 2014 sogar eine Petition mit den Namen "Alaska back to Russia" ("Alaska zurück nach Russland"), erstellt von einem US-Bürger aus Anchorage. Auch eine russische Pensionistin fragte Wladimir Putin im Jahr 2014, ob es Pläne gäbe, Alaska an Russland anzuschließen. Der russische Präsident fragte sie scherzhaft zurück: "Wozu brauchen Sie Alaska?" Er fügte ironisch hinzu, dass es in Alaska genauso kalt sei wie in den meisten Gebieten Russlands. Mehr zum Thema - Russische Eisbrecher – oder: Wie sich der Westen (auch) in der Arktis ins Knie schießt

