Kuba und Weißrussland: Ausweitung der Zusammenarbeit im Pharma-Sektor

Zwischen Lateinamerika und Eurasien gibt es bereits viele gute Verbindungen. Eine Delegation aus Kuba hat mit Regierungs- und Industrievertretern in Weißrussland weitere kommerzielle und wissenschaftliche Kooperationen bei der Herstellung von Biopräparaten und Medikamenten vorangebracht.

Quelle: Legion-media.ru © Olekcii Mach/ Legion

Eine Delegation von BioCubaFarma, der staatlichen kubanischen Biotechnologie-Organisation, kam jüngst mit dem weißrussischen Gesundheitsminister Dimitri Pinewitsch zusammen, um die Bemühungen für eine weitere Entwicklung der kommerziellen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit bei der Herstellung von Biopräparaten und Medikamenten zu erörtern. Dies berichtete das kubanische Magazin Granma unter Berufung auf Cubaminrex, dem kubanischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Geleitet wurde die kubanische Delegation bei der Reise nach Weißrussland von Dr. Eulogio Pimental Vázquez, dem stellvertretenden Direktor von BioCubaFarma. Der Gesundheitsminister Weißrusslands, Dimitri Pinewitsch, hob das große Potenzial der beiden Länder in diesem Bereich hervor. Bei dem Besuch wurde eine Absichtserklärung zur Ausweitung der Zusammenarbeit im biopharmazeutischen Sektor unterschrieben, mit dabei war auch der Geschäftsführer der belarussischen Holding BelFarProm. Station in Aserbaidschan: Venezolanischer Präsident Maduro baut Zusammenarbeit mit Eurasien aus Kubanische Wissenschaftler trafen sich auch mit Arzneimittelherstellern, um die Aussichten für eine bilaterale Zusammenarbeit bei der Herstellung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten zu analysieren. Und sie erörterten Vorschläge zur Ausweitung der Zusammenarbeit, einschließlich des möglichen Einsatzes kubanischer Anti-COVID-Impfstoffe in Weißrussland, berichtete die staatliche Unternehmensgruppe BioCubaFarma in den sozialen Medien. Der kubanische Verband der Biotechnologie- und Pharmaindustrie hatte in den vergangenen Jahren bereits mit Großbritannien und anderen Ländern im biopharmazeutischen Bereich zusammengearbeitet. Kürzlich hat die Unternehmensgruppe zudem zusammen mit China das erste Patent für einen Impfstoff gegen COVID-19 und seine zahlreichen Varianten angemeldet, der auch gegen verwandte Viren wirksam sein könnte. Laut Eduardo Martínez Díaz, Präsident der BioCubaFarma Business Group, wurde das Patent kürzlich beim Nationalen Amt für geistiges Eigentum in China eingereicht. Mehr zum Thema – Kuba und Frankreich kooperieren bei der Entwicklung erneuerbarer Energien

