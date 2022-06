Lawrow warnt den Westen vor den Folgen der Aufrüstung der Ukraine

Solange der Westen die Ukraine "weiter mit Waffen vollpumpt", wird der Konflikt in dem Land weitergehen. Darauf wies der russische Außenminister hin. Je mehr Waffen geliefert werden, desto länger werde die Agonie durch das Neonazi-Regime dauern.

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat den Westen gewarnt, dass die weitere Versorgung der Ukraine mit modernen Waffen den Konflikt in dem Land nur verlängern wird. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte der erfahrene Diplomat, die Haltung des Westens gegenüber der Ukraine sei "absolut kontraproduktiv und schädlich". Die Ukraine mit westlichen Waffen zu versorgen werde nur dazu führen, dass Russland "mehr Einsätze vor Ort durchführt", fügte er hinzu. Mit Blick auf Anschuldigungen ukrainischer und westlicher Politiker im Zusammenhang mit einem Einkaufszentrum in Krementschug, das angeblich am Montag von russischen Streitkräften beschossen wurde, erklärte er: "Je mehr Waffen in die Ukraine gepumpt werden, desto länger wird dieser Konflikt andauern, desto länger wird die Agonie durch das Nazi-Regime, das von westlichen Hauptstädten unterstützt wird, andauern." Meinung Mit Lügen gegen Russland – Die Minsker Abkommen und die Doppelmoral des Westens Lawrow verwies auf eine frühere Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums, wonach das Militär einen Hangar mit Waffen und Munition aus den USA und der EU beschossen habe. Die dadurch ausgelösten Detonationen hätten ein Einkaufszentrum in Brand gesetzt, das stillgelegt gewesen sei, betonte der russische Außenminister. Kiew hat behauptet, dass sich rund 1.000 Menschen in dem Gebäude befanden. Eine Behauptung, die durch die verfügbaren Videobeweise nicht gestützt wird. Lawrow hob hervor: "Ich sage das, um zu betonen, dass wir umso mehr Einsätze vor Ort durchführen werden, je länger Waffen geliefert werden, die den Konflikt und das Leiden der Zivilisten verlängern, die ständig unter dem Beschuss durch ukrainische Neonazis stehen." Er fügte hinzu, dass "diese Missionen zu Ende geführt werden". Sein Kommentar erfolgte zu dem Zeitpunkt, als sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten darauf geeinigt hatten, die Ukraine weiterhin militärisch und finanziell zu unterstützen, "so lange es nötig ist". Mehr zum Thema - "Der Westen unterschätzt Russland" – Ex-Präsident Medwedew im Interview

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.