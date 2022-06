Gharibaschwili: Georgien verdient EU-Kandidatenstatus mehr als die Ukraine und Moldawien

Georgien hat den Status eines EU-Kandidaten mehr als die Ukraine oder Moldawien verdient. Dies erklärte der georgische Premierminister Irakli Gharibaschwili auf einer Regierungssitzung. Überdies überhole Georgien in einigen Bereichen sogar einige EU-Länder.

Quelle: Sputnik © Asatur Jesajanz

Georgien habe den EU-Kandidatenstatus mehr verdient als die Ukraine und Moldawien. Dies verkündete der Premierminister der Republik Irakli Gharibaschwili am 23. Juni. Dabei betonte Gharibaschwili, das er auf keinen Fall jemandem in diesem Sinne um den Erfolg beneide, im Gegenteil "freue ich mich für die Ukrainer und Moldawier". Tiflis sei Kiew und Chisinau in allen Bereichen "zehn Köpfe voraus" und in einigen Bereichen sogar "einigen EU-Ländern voraus".Weiter hieß es: "Wenn eines dieser drei Länder es verdient hat, dann waren wir es. Wir alle wissen, dass die Lage in der Welt heute anders ist, dass sich überall auf der Welt sehr schwierige Prozesse entwickeln. Wir müssen dies in aller Ruhe akzeptieren und die Entwicklung und Stärkung unseres Landes fortsetzen." Der Premierminister betonte, dass Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten durch seinen 30-jährigen "Kampf für Demokratie" und die Reformen, die die Regierung in den letzten neun Jahren durchgeführt hatte, "verdient" habe. Gharibaschwili wies auch auf den beschleunigten EU-Kandidatenstatus-Prozess der Ukraine vor dem Hintergrund des Krieges: "Wenn der Status durch Krieg bestimmt wird, wollen wir keinen Krieg. Wir fordern den Status, der uns zusteht." Analyse Ukraine als EU-Beitrittskandidat: Im Kern eine geopolitische Entscheidung Am Donnerstag nahm das Europäische Parlament eine Entschließung an, in der es die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die Ukraine und Moldawien unterstützt. Darüber hinaus äußerte sich der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel zuversichtlich, dass ein EU-Gipfel diesen Ländern den Kandidatenstatus zuerkennen würde. Am 17. Juni empfahl die Europäische Kommission dem EU-Gipfel, der Ukraine und der Republik Moldau den Kandidatenstatus zu gewähren und Georgien eine europäische Perspektive zuzugestehen und den Kandidatenstatus zu gewähren, wenn eine Reihe von Anforderungen erfüllt sind. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden die Empfehlungen der Kommission am 23. und 24. Juni prüfen. Georgien nimmt seit 2009 am Programm der Östlichen Partnerschaft teil, mit dem die Zusammenarbeit der EU mit den ehemaligen Sowjetrepubliken ausgebaut werden soll. Im Jahr 2014 unterzeichnete das Land ein Assoziierungsabkommen mit der EU, dessen integraler Bestandteil das vertiefte und umfassende Handelsabkommen ist. Im Jahr 2017 wurde georgischen Staatsbürgern das Recht gewährt, ohne Visum in Schengen-Länder zu reisen. Mehr zum Thema - Scholz befürwortet EU-Beitrittsstatus der Ukraine und Moldawiens

