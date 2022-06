Roskosmos-Chef: "Westen bewegt sich auf Krieg im Weltraum zu"

Die westliche Raumfahrt steuert "auf einen Krieg zu", sagte der Leiter der russischen Weltraumorganisation Roskosmos Dmitri Rogosin am Samstag. Rogosin wirft westlichen Privatunternehmen vor, Daten für die Ukraine zu sammeln.

Quelle: AFP © Mariana Suarez

Laut dem Leiter der russischen Weltraumorganisation Roskosmos Dmitri Rogosin steuert die westliche Raumfahrt "auf einen Krieg zu". Rogosin erklärte am Samstag, dass die behauptete "Sammlung von Daten" für die Ukraine durch private westliche Unternehmen dies beweise. Ukraine nutzt Musks "Starlink" für Angriffe auf russische Streitkräfte – US-Militär für Spionage In einem Interview mit Russia 24 vertrat Rogosin seine Ansicht, dass private amerikanische Unternehmen wie Lockheed Martin, Boeing, SpaceX und andere derzeit mit "einem spezifischen Ziel beauftragt sind: die Sammlung von Informationen in Echtzeit zu gewährleisten, sowohl visuell und durch Infrarot-Radargeräte als auch durch konventionelle Überwachung". Diese Daten würden insbesondere für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt, um diese Daten "für die Steuerung ballistischer Raketen oder den Betrieb von Mehrfachraketenstartsystemen zu nutzen", sagte er. Dies gelte auch für das Satellitenkommunikationsunternehmen Starlink, fügte der Roskosmos-Direktor hinzu. Auf die Frage, ob russische Satelliten in der Lage seien, ukrainisches Territorium zu überwachen, antwortete Rogosin: "Natürlich!" Anfang dieses Monats hatte er verlautbart, private amerikanische Raumfahrtunternehmen seien "im besten Fall vertrauenswürdige Auftragnehmer des Pentagon, im schlimmsten Fall Agenten des Pentagon oder der CIA unter dem Deckmantel 'privater unabhängiger Unternehmen'". Rogosins Äußerungen kamen kurz nach dem erstmaligen Eingeständnis des Leiters vom US-Cyberkommando General Paul Nakasone, dass die USA die Ukraine auch durch offensive Operationen des Hackens von Datenströmen unterstützen. Nakasone sagte gegenüber Sky News: "Wir haben eine Reihe von Operationen über das gesamte Spektrum durchgeführt: offensive, defensive und Informationsoperationen." Nakasone nannte keine Einzelheiten zu diesen Operationen, behauptete aber, diese seien völlig legal. Mehr zum Thema – Starlink als Waffe? Musks Satelliten-Internet im Dienste des Militärs – China sieht sich bedroht

